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Болельщики сербской команды по баскетболу "Црвена Звезда" почтили память погибших в авиакатастрофе, произошедшей 25 декабря в Черном море. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Как сообщает издание, за пару минут до начала матча 14-го тура Евролиги по баскетболу в Белграде зазвучала запись песни "Тамо далеко" в исполнении ансамбля имени Александрова, а зрители, весь 20-тысячный зал, подпевали стоя.
В этот день сербская команда играла с московским ЦСКА. Болельщики также развернули плакат, на котором было написано: "Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе".
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