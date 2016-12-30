Фото: vk.com/barneos22
Полиция в Барнауле устанавливает личность водителя такси, нарушившего правила дорожного движения и проехавшего на красный сигнал светофора.
Напомним, что соответствующее видео было опубликовано накануне в паблике Barnaul 22. Правонарушение было зафиксировано на проспекте Космонавтов. Автор заметки оправданно задался вопросом, безопасно ли ездить на такси, водитель которого способен игнорировать запрещающий сигнал светофора.
Данный пост вызвал бурную дискуссию в социальных сетях.
В ГУ МВД по Алтайскому краю, в свою очередь, отмечают: "Привлечь к административной ответственности участника дорожного движения за имевшие место ранее нарушения Правил дорожного движения возможно, если имеются доказательства, что именно данное лицо совершило правонарушение".
Поэтому гражданина, зафиксировавшего нарушение, просят обратиться с письменным заявлением о привлечении к административной ответственности водителя, допустившего нарушение ПДД, в отдел ГИБДД по Барнаулу.
Комментарии
Стойте возле каждого светофора и все! Или камеры устанавливайте, а то получают деньги за то, что сидят в кабинете а граждане должны за них работать
Полиция в Барнауле устанавливает личность водителя такси
они вообще забыли как работать? номер есть. что за контора есть. 2+2 сложить не в силах?
вот делать нечего
09:29
Если он проживает не по прописке, и ставит там тачку, они и не найдут)))
30.12.2016 09:40 Дятел
ога. а выручку он в контору не сдает. не надо элементарные действия усложнять))
Да уволился он уже. В другом такси уже работает.
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просят обратиться с письменным заявлением
По закону сообщение в СМИ является основанием возбуждения дела, зачем письменное заявление? Когда видеокамера фиксирует нарушение ПДД, штраф присылают владельцу авто, видеокамера письменное заявление написать не может
09:47, Все это делается для того, чтобы тебе было неудобно ехать писать заявление, а им "заморачиваться", ну проехал и фиг с ним! а если серьезно, я полностью согласен, есть запись, есть нарушение - работайте, господа!
А вдруг это запись сделана год назад, а вдруг это вообще не Барнаул. Надо еще доказать. Не с каждого видеорегистратора запись является доказательством. Там и время должно быть и координаты (скоро скажут координаты не принимаются от gps, только от эра-глонасс).
что за кипиш-то? он первый или последний кто на красный проехал? найдут - оштрафуют. все дела.