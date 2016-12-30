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Полиция в Барнауле устанавливает личность таксиста, проехавшего на красный

, ИА "Амител"
Правоохранители отреагировали на опубликованное в интернете видео, зафиксировавшее нарушение ПДД

Фото: vk.com/barneos22

Полиция в Барнауле устанавливает личность водителя такси, нарушившего правила дорожного движения и проехавшего на красный сигнал светофора.

Напомним, что соответствующее видео было опубликовано накануне в паблике Barnaul 22. Правонарушение было зафиксировано на проспекте Космонавтов. Автор заметки оправданно задался вопросом, безопасно ли ездить на такси, водитель которого способен игнорировать запрещающий сигнал светофора.

Данный пост вызвал бурную дискуссию в социальных сетях.

В ГУ МВД по Алтайскому краю, в свою очередь, отмечают: "Привлечь к административной ответственности участника дорожного движения за имевшие место ранее нарушения Правил дорожного движения возможно, если имеются доказательства, что именно данное лицо совершило правонарушение".

Поэтому гражданина, зафиксировавшего нарушение, просят обратиться с письменным заявлением о привлечении к административной ответственности водителя, допустившего нарушение ПДД, в отдел ГИБДД по Барнаулу.


 


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Комментарии

30.12.2016 09:26
Санёк

Стойте возле каждого светофора и все! Или камеры устанавливайте, а то получают деньги за то, что сидят в кабинете а граждане должны за них работать

0  0
30.12.2016 09:29
- гость -

Полиция в Барнауле устанавливает личность водителя такси

они вообще забыли как работать? номер есть. что за контора есть. 2+2 сложить не в силах?

0  0
30.12.2016 09:32
- гость -

вот делать нечего

0  0
30.12.2016 09:40
Дятел

09:29

Если он проживает не по прописке, и ставит там тачку, они и не найдут)))

0  0
30.12.2016 09:42
- гость -

30.12.2016 09:40 Дятел

ога. а выручку он в контору не сдает. не надо элементарные действия усложнять))

0  0
30.12.2016 09:43
- гость -

Да уволился он уже. В другом такси уже работает.

0  0
30.12.2016 09:44
Anarchy

Стукач не выдаст - винья не съест ©ГО

0  0
30.12.2016 09:47
- гость -

просят обратиться с письменным заявлением

По закону сообщение в СМИ является основанием возбуждения дела, зачем письменное заявление? Когда видеокамера фиксирует нарушение ПДД, штраф присылают владельцу авто, видеокамера письменное заявление написать не может

0  0
30.12.2016 10:05
- гость -

09:47, Все это делается для того, чтобы тебе было неудобно ехать писать заявление, а им "заморачиваться", ну проехал и фиг с ним! а если серьезно, я полностью согласен, есть запись, есть нарушение - работайте, господа!

0  0
30.12.2016 10:23
- гость -

А вдруг это запись сделана год назад, а вдруг это вообще не Барнаул. Надо еще доказать. Не с каждого видеорегистратора запись является доказательством. Там и время должно быть и координаты (скоро скажут координаты не принимаются от gps, только от эра-глонасс).

0  0
30.12.2016 10:38
Берти Вустер

что за кипиш-то? он первый или последний кто на красный проехал? найдут - оштрафуют. все дела.

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