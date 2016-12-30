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Президент России Владимир Путин подписал закон, который полностью регламентирует применение силы сотрудниками тюрем. Об этом пишет "Российская газета".

Этот закон сможет уберечь осужденных от произвола, кроме этого, убережет работников УФСИНа от проблем, когда сила была применена правильно.

Как пишет издание, в новом законе оговаривается применение силы к людям, находящимся под домашним арестом или отбывающим обязательные работы – к тем, кто трудится по приговору суда в свободное время на благо общества.

Кроме этого, в законе расширен и перечень специальных средств. Например, можно будет использовать электрошокеры. В законе оговаривается, что сотрудники УФСИНа по возможности должны будут снимать видео в момент применения силы. Это нужно для того, чтобы не возникало проблем при разбирательстве.