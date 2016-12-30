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Новые технологии и новые рекорды: как "ЖБИ Сибири" выстояла в 2016 году

, ИА "Амител"
Как удалось компании пережить непростой 2016 год?

Строительная компания "ЖБИ Сибири" является одной из самых перспективных на рынке Алтайского края. Как удалось компании пережить непростой 2016 год и с какими показателями выйти в год 2017-й, ИА "Амител" рассказал директор ЖБИ "Сибири" Кирилл Науменко.

Корр: Чем вам запомнился 2016-й?

- Наверное, сразу ответить на такой вопрос достаточно сложно. Точно можно сказать, что для нас 2016-й был не самым легким годом, однако богатым на позитивные изменения.

Корр: Давайте подробнее поговорим о позитивных изменениях. Какие новые проекты удалось реализовать компании?

- В 2016 году мы запустили три глобальных проекта для нашей компании, которые теперь работают параллельно. Прежде всего, это запуск трехслойных панелей по 97-й серии. Специально для комплектации нового жилого комплекса в Кузбассе мы изготовили металлоформы для панелей 97-й серии. В начале года мы запустили серию панельного домостроения из тяжелого бетона и стали основными поставщиками для строительства самого большого студенческого общежития в Барнауле, принадлежащего АлтГУ. Третий проект – систему КУБ, или каркас унифицированный безригельный – мы запустили как единственные производители в Барнауле. И надо сказать, что она далась нам как одна из самых тяжелых. Подготовка и доработка металлоформ для плит перекрытия и колонн, которых прежде у нас не было, заняла больший период времени, чем запуск самого производства! Но в итоге номенклатурный ряд, который мы сегодня можем предложить нашим клиентам, расширился на несколько серий.

Корр: Компания "ЖБИ Сибири" замечена и в дорожном строительстве?

- Действительно, в этом году нами были освоены дорожные изделия. Являясь поставщиками для объекта Центрального ДСУ по федеральной трассе Барнаул – Рубцовск, мы начали изготовление дорожных блоков, полуколец, полусфер. Другими словами, теперь работаем и с дорожным строительством.

- Подводя итоги года, принято рассказывать и о рекордных показателях. Есть чем похвастаться?

- Есть! Наша компания – производитель бетона разных марок. И в этом году  мы добились рекордных цифр по поставке бетона для заливки полов. Этот показатель превысил 50 000 квадратных метров. И это только для полов!

Корр: Как вам это удалось? Вы внедрили новые технологии?

- И внедрили, и усовершенствовали. Если ранее для подачи цемента мы использовали пневмотранспорт, то теперь мы внедрили систему пневмоимпульсной подачи цемента, что позволило нам снизить время на производство тех или иных изделий. То есть система ПИП, как ее уже прозвали на производстве, позволила сократить доставку цемента в несколько десятков раз! Сегодня этот процесс занимает всего 14 секунд.

Корр: Получается, что "ЖБИ Сибири" постоянно работает над внедрением новых технологий. Но насколько эффективно получается их использовать? Например, не так давно компания сообщала о некоей финской технологии по производству плит…

- Могу похвастаться, что запущенная нами ранее финская линия по производству пустотных плит безопалубочного формования в этом году работала с максимальной эффективностью. Если ранее мы формовали две-три дорожки, то уже при комплектации ТЦ "Галактика" цифра увеличилась в два раза. Девятиметровые плиты формовались на шести дорожках.  Занимая 80% поставок для объекта, мы приблизились к максимальной производительности линии  Elematic, поставив на объект строительства больше  3 000  пустотных плит.

Корр: Впечатляет. А в условиях кризиса компания что-то делает, чтобы оптимизировать производство, сократить какие-то расходы?  

- Это не только в условиях кризиса. Сокращение расходов – это в принципе всегда актуальный вопрос. И основной темой является сокращение затрат на электроэнергию. Вы же понимаете, что широкое производство уже подразумевает большое потребление энергии. Решить этот вопрос можно только контролируя этот процесс. И в этом году мы установили автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), которая предоставляет полноценную статистику для планирования расходов. Сейчас система еще настраивается, подключено еще не все оборудование, однако большая часть работы уже сделана.

Корр: С какими проблемами вам пришлось еще столкнуться в 2016-м?

- В этом году мы столкнулись с проблемой одновременной комплектации более 60 объектов. Оптимизация системы 1С позволила нам автоматизировать этот процесс. Теперь мы можем вести параллельно более шестидесяти объектов и отслеживать объёмы, сроки поставок без нарушения установленных графиков. Мы видим весь объект в целом по всей номенклатуре, что позволяет нам производить и осуществлять комплектацию в сжатые сроки.

Корр: Новые технологии – это здорово. Но ведь чтобы их внедрять, нужны специалисты. Где вы их берете?

- Обучаем. Например, в этом году на базе Барнаульского строительного колледжа мы запустили обучение формовщиков. Это позволило нам сформировать основной костяк специалистов по работе с новыми сериями домостроения. Подготовленная бригада будет работать следующим летом на пике строительного сезона.

Корр: Известно, что в уходящем году компания стала по-новому выстраивать и работу с продажами. Вы внедрили Систему растущих продаж. Насколько она оказалась эффективной?

- Вы же понимаете, что эффективный отдел продаж – это финансовая стабильность любой компании. Именно поэтому в этом году мы внедрили Систему Растущих продаж. Она позволила нам выстроить обучение менеджеров и вывести на новый уровень клиентское обслуживание. По этой системе мы впервые провели массовое собеседование на должность менеджера по продажам. За неделю мы собрали более 300 резюме и встретили на собеседовании более 50 соискателей.  Это был необычный опыт, однако весьма полезный, который позволил нам выбрать наиболее сильных кандидатов.

Корр: И, соответственно, увеличились заказы. Какими проектами, кроме уже перечисленных, вы гордитесь? Я знаю, что ряд из них являются довольно сложными.

- В уходящем году мы взяли много крупных сложных проектов. Но именно благодаря им можно оценить возможности компании. Так, одним из таких крупных проектов можно назвать участие в реконструкции Котельного Цеха завода Кучуксульфат.  Впервые мы взялись за изготовление сульфатостойких свай, поставку которых будем осуществлять на завод уже во второй раз. Еще одним значимым проектом не только для нас, но и для края в целом является строительство Кожевенного завода в Заринске. Индивидуальный заказ в этом случае сосредоточен на производстве цельных свай максимальной длины – 16 метров.

Вообще, именно 2016 год позволил нам вывести работу предприятия на совершенно новый уровень. Совершенствуя как производство, так и клиентский сервис, уходящий год показывает нам рекордные цифры: более 1000 заказов за первый летний месяц. Это был рекордный месяц за весь  год для нас. Общее количество заказов за весь уходящий период – более 7000 тысяч. Однако для нас это еще не предел.

Корр: Надеемся, что 2017 год будет для вашей компании не менее успешным и она будет радовать всех новыми рекордами и победами!

- Мы хотели бы искренне поблагодарить наших партнеров и клиентов за оказанное доверие! Своими успехами мы, прежде всего, обязаны вам! Только благодаря совместному труду мы можем достичь всех поставленных целей! Желаем всем в будущем году благополучия и процветания! С наступающим 2017 годом!

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