Дворец бракосочетаний в Барнауле начал принимать заявления на регистрацию браков летом 2017 года, сообщили в Главном управлении юстиции Алтайского края.
Напомним, что дворец расположен по адресу: проспект Ленина, 11. Это здание является памятником культуры, оно построено в конце XIX века для семьи купцов Мальковых, которые жили там до начала ХХ века.
Затем дом сдали в аренду предпринимателям Андроновским, которые открыли здесь трактир, позже переросший в ресторан "Метрополь". Во время Великой Отечественной войны именно в этом здании формировалась 42-я бригада, гвардейские и стрелковые дивизии. В 1942 году в нем находился штаб формирования 315-й Мелитопольской стрелковой дивизии.
Узнать, как провести регистрацию во Дворце бракосочетаний, можно по телефонам: (3852) 63-97-56 и 63-41-52.
Комментарии