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Песков заявил, что Путин не спешит говорить с Обамой после введения санкций

, ИА "Амител"
В четверг США объявили о высылке 35 российских дипломатов

Фото: ridus.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава российского государства не спешит с телефонным разговором с Бараком Обамой после введения очередных санкций  в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ. Об этом пишет РИА Новости.

"Мне неизвестно, я не думаю, что здесь нужна какая-то спешка, я не думаю, что президент России будет каким-то образом спешить", — сказал Песков.

Напомним, Америка в четверг, 29 декабря, вновь ввела санкции. На этот раз объявлено о  высылке 35 российских дипломатов. Их обвиняют во "вмешательстве в выборы".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

30.12.2016 10:11
- гость -

А зачем говорить с Обамой, если можно подождать три недели и поговорить с Трампом?

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30.12.2016 10:13
CALIBR

Зачем говорить , ведь меньше слов - дешевле телеграмма.

"Телеканал CNN сообщил о закрытии Англо-американской школы в Москве в ответ на высылку 35 российских дипломатов из США. Школа работает с 1949 года при патронаже посольств США, Великобритании и Канады.

О предстоящем закрытии учебного заведения телеканалу сообщили два американских источника, сообщает Twitter-аккаунт CNN Politics. Корреспондент телеканала Иван Перез в своем Twitter также сообщает, что летом будущего года американские дипломаты не смогут отдыхать в доме отдыха посольства США в Серебряном Бору - лесной зоне на окраине Москвы.

На сайте Англо-американской школы сказано, что в ней учатся около 1250 учеников из 60 стран мира. В школе работают около 150 преподавателей. CNN сообщает, что в школе обучаются дети многих сотрудников посольств США, Канады и Великобритании."(с)

0  0
30.12.2016 10:33
Ветер

Кал ты всегда веришь американским источникам? Но если это правда, в чем я лично сомневаюсь, то сделали очень правильно. Прищучить их надо, заставить ездить только по оговоренным маршрутам и в пределах 30 км от посольства. Пусть сидят как Ассанж в 4 стенах, ни лесного бора им, ни школ , ни бассейнов, ни спортзалов. И пельменей им не давать, путь едят американскую еду- бобовую кашу.

0  0
30.12.2016 10:38
- гость -

Обама уже не языкозацепный

0  0
30.12.2016 10:38
- гость -

Америкосы уже собрали чемоданы из России?

0  0
30.12.2016 10:57
ckfdf

Захарова назвала Обаму политическим неудачником, Сатановский сравнил с брошенной женой, которая напоследок норовить подсыпать в суп битого стекла и порезать тапочки. Согласен с обоими, и вообще считаю что избранный чисто из толерантных соображений закомплексованный негритянский мальчик все своё президентство посвятил борьбе с собственными комплексами и попыткам доказать всем и самому себе что он круче Путина. В общем, глубоко несчастный человек. Слава Богу что у американцев хватило ума не идти дальше по пути толерантности и не выбирать женщину, а следом гея.

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30.12.2016 11:08
Ветер

30.12.2016 10:57 ckfdf

к сожалению , вы ошибаетесь, у американцев не хватило ума. Это команда Трампа так сыграла, по электорату Трамп проиграл миллион (а может и три) голосов. Хочу напомнить всем, что в Америке неугодный кандидат даже на выборы выйти не может. Значит Трамп не так прост, как это кажется.

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