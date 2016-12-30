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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава российского государства не спешит с телефонным разговором с Бараком Обамой после введения очередных санкций в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ. Об этом пишет РИА Новости.
"Мне неизвестно, я не думаю, что здесь нужна какая-то спешка, я не думаю, что президент России будет каким-то образом спешить", — сказал Песков.
Напомним, Америка в четверг, 29 декабря, вновь ввела санкции. На этот раз объявлено о высылке 35 российских дипломатов. Их обвиняют во "вмешательстве в выборы".
Комментарии
А зачем говорить с Обамой, если можно подождать три недели и поговорить с Трампом?
Зачем говорить , ведь меньше слов - дешевле телеграмма.
"Телеканал CNN сообщил о закрытии Англо-американской школы в Москве в ответ на высылку 35 российских дипломатов из США. Школа работает с 1949 года при патронаже посольств США, Великобритании и Канады.
О предстоящем закрытии учебного заведения телеканалу сообщили два американских источника, сообщает Twitter-аккаунт CNN Politics. Корреспондент телеканала Иван Перез в своем Twitter также сообщает, что летом будущего года американские дипломаты не смогут отдыхать в доме отдыха посольства США в Серебряном Бору - лесной зоне на окраине Москвы.
На сайте Англо-американской школы сказано, что в ней учатся около 1250 учеников из 60 стран мира. В школе работают около 150 преподавателей. CNN сообщает, что в школе обучаются дети многих сотрудников посольств США, Канады и Великобритании."(с)
Кал ты всегда веришь американским источникам? Но если это правда, в чем я лично сомневаюсь, то сделали очень правильно. Прищучить их надо, заставить ездить только по оговоренным маршрутам и в пределах 30 км от посольства. Пусть сидят как Ассанж в 4 стенах, ни лесного бора им, ни школ , ни бассейнов, ни спортзалов. И пельменей им не давать, путь едят американскую еду- бобовую кашу.
Обама уже не языкозацепный
Америкосы уже собрали чемоданы из России?
Захарова назвала Обаму политическим неудачником, Сатановский сравнил с брошенной женой, которая напоследок норовить подсыпать в суп битого стекла и порезать тапочки. Согласен с обоими, и вообще считаю что избранный чисто из толерантных соображений закомплексованный негритянский мальчик все своё президентство посвятил борьбе с собственными комплексами и попыткам доказать всем и самому себе что он круче Путина. В общем, глубоко несчастный человек. Слава Богу что у американцев хватило ума не идти дальше по пути толерантности и не выбирать женщину, а следом гея.
30.12.2016 10:57 ckfdf
к сожалению , вы ошибаетесь, у американцев не хватило ума. Это команда Трампа так сыграла, по электорату Трамп проиграл миллион (а может и три) голосов. Хочу напомнить всем, что в Америке неугодный кандидат даже на выборы выйти не может. Значит Трамп не так прост, как это кажется.