Фото: hayinfo.ru
Пассажиры маршрутного автобуса, включая троих детей, пострадали в Заринске в результате массового ДТП.
Как сообщили в пятницу, 30 декабря, в ГУ МВД по Алтайскому краю, предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ не учел дорожные условия и допустил столкновение с автомобилем "Киа Спортэйдж". От удара легковушка столкнулась со встречным автомобилем "Тойота Камри".
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек – пассажиры автобуса, в том числе трое детей", – констатируют в полиции.
Один из детей, мальчик 2006 года рождения, был госпитализирован. Другим пассажирам автобуса и водителю автомобиля "Киа" госпитализация не потребовалась.
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