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Совет безопасности Украины в четверг, 29 декабря, постановил ввести дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.
Издание уточняет, что новые санкции касаются лиц, которые избраны в Государственную думу Российской Федерации "по результатам выборов в Крыму и Севастополе", членов избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, а также "должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному задержанию украинских граждан в России".
Также сообщается, что новые санкции коснутся бывших руководителей Украины, которые объявлены в розыск.
Напомним, 29 декабря США объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Комментарии
Украина ввела санкции против России... Всё как у Ивана Андреевича Крылова - Ах Моська, знать она сильна, коль лает на слона...
Я вот все жду и думаю, когда у РФ кончится терпение, и когда уже мы ответим по-настоящему? чтобы они там присели на 5-ю точку со словами: "а нас-то за что? "
гость 10:36 можно послать к ним "Адмирала Кузнецова" от им там все закоптит.