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Совет безопасности Украины в четверг, 29 декабря, постановил ввести дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.
Издание уточняет, что новые санкции касаются лиц, которые избраны в Государственную думу Российской Федерации "по результатам выборов в Крыму и Севастополе", членов избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, а также "должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному задержанию украинских граждан в России".
Также сообщается, что новые санкции коснутся бывших руководителей Украины, которые объявлены в розыск.
Напомним, 29 декабря США объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Комментарии
Украина ввела санкции против России... Всё как у Ивана Андреевича Крылова - Ах Моська, знать она сильна, коль лает на слона...
Я вот все жду и думаю, когда у РФ кончится терпение, и когда уже мы ответим по-настоящему? чтобы они там присели на 5-ю точку со словами: "а нас-то за что? "
гость 10:36 можно послать к ним "Адмирала Кузнецова" от им там все закоптит.
Андрей 30 декабря 2016 г. 10:29 Тебе принципиально важно это? Жуй сурепку, смотри пут-тв, восторгайся путлером и и радуйся как пу с компашкой и Ер тебя имеют.
- гость - 30 декабря 2016 г. 10:36 пукальник россия свой порвет без экономики и сх, чтобы пиндосам отвечать.
Показатель, что крым-наш, это развитие в нем сотовых операторов МТС и Мегафон.
Андрей - продолжайте лизать, у вас хорошо получается, мож новый налог введут на воздух например)))
Пора начинать у себя в стране наводить порядок,разбираться со всякой либералистической шелупонью.
- гость - 30 декабря 2016 г. 11:31 точно-точно, пу говорил, что он самый настоящий либерал...
11-31, ну да, осталось только обмотаться колючей проволокой и поставить вышки по углам. Нравится, гляжу, вам в ГУЛагах существовать
11-31
Затмевающий Солнце - либерал, не на словах, а на деле. Как предлагаешь с ним разбираться?
Anarchy 30 декабря 2016 г. 11:41
Чем более убогий человек душой и телом, тем больше ему охота поклонятся сильнейшему и гнобить всех инакомыслящих.
з.ы. я - это тот, кто с тобой и сашком пару недель назад выпивал.
Дятел. Ок), с наступающим)
И вас с наступающим!!!
странно. когда США или Германия вводят санкции чета никто не угрожает им,как только Украина так сразу убьем ,зарежем.Уважаете силу?Или боитесь?