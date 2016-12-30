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Строительство ограничили на землях, зарезервированных под создание новой дороги в обход Барнаула, сообщила замруководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Бандурова.

"Собственникам этих участков запрещается возводить на них объекты капитального строительства", – цитирует представителя Россреестра "Интерфакс".

Одновременно с этим владельцы участков беспрепятственно могут продать или передать права на свою землю. Елена Бандурова добавила, что до краевых властей довели сведения об этом.

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Портал Amic.ru ранее информировал, что губернатор Алтайского края Александр Карлин в ноябре утвердил схему резервируемых земель для строительства автомобильной дороги в обход Барнаула. В схему попало более 400 участков.

Реализация проекта по созданию дороги оценивается примерно в 20 миллиардов рублей. Разработкой проектной документации займется фирма из Санкт-Петербурга АО "Институт "Стройпроект", которая выиграла тендер на оказание данной услуги.

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Стоимость разработки проекта дороги составила 682,4 миллиона рублей. Запланированная дорога будет четырехполосной и пройдет по территории краевой столицы, а также Калманского, Павловского и Первомайского районов.



