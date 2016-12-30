Фото: altairegion22.ru
Строительство ограничили на землях, зарезервированных под создание новой дороги в обход Барнаула, сообщила замруководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Бандурова.
"Собственникам этих участков запрещается возводить на них объекты капитального строительства", – цитирует представителя Россреестра "Интерфакс".
Одновременно с этим владельцы участков беспрепятственно могут продать или передать права на свою землю. Елена Бандурова добавила, что до краевых властей довели сведения об этом.
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Портал Amic.ru ранее информировал, что губернатор Алтайского края Александр Карлин в ноябре утвердил схему резервируемых земель для строительства автомобильной дороги в обход Барнаула. В схему попало более 400 участков.
Реализация проекта по созданию дороги оценивается примерно в 20 миллиардов рублей. Разработкой проектной документации займется фирма из Санкт-Петербурга АО "Институт "Стройпроект", которая выиграла тендер на оказание данной услуги.
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Стоимость разработки проекта дороги составила 682,4 миллиона рублей. Запланированная дорога будет четырехполосной и пройдет по территории краевой столицы, а также Калманского, Павловского и Первомайского районов.
Комментарии
Ну вот, стройку запретили... а я так надеялся на новый ТЦ...
Как только "до краевых властей довели сведения об этом" ценничек неможко вырос с 682 гигарублей до 2 терарублей
Строительство нового полигона ТБО на Змеиногорском тракте
Ребям, многие из нас живут в южном направлении от города, у кого-то там дачи, давайте не останемся равнодушными...
НАША ЗАДАЧА МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ 10 ЯНВАРЯ 2017Г. В 14.00ч. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ И НЕ ПОЗВОЛИТЬ УТВЕРДИТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА БАРНАУЛА, КОТОРЫМ ЗАПЛАНИРОВАН МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН.
10.01.2017 в 15:00 по адресу: город Барнаул, поселок Центральный, улица Мира, 13, МБУК «Дом культуры «Центральный», зрительный зал, по инициативе главы администрации города Барнаула проводятся публичные слушания по проекту Генерального плана городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – проект Генплана). Проект Генплана размещен на официальном Интернет-сайте города (http://barnaul.org/vlast/administrac...ayskogo-kraya/).
Участвовать в проведении публичных слушаний могут жители города Барнаула не моложе 18 лет.
Регистрация участников состоится 10.01.2017 с 14:00 до 14:45 по месту проведения публичных слушаний при наличии паспорта.
ничего не получится. там в планах новый мост же, но это глупость граничащая с безумием