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Строительство ограничили на землях, отведенных под дорогу в обход Барнаула

, ИА "Амител"
На данных участках запрещено возводить объекты капитального строительства

Фото: altairegion22.ru

Строительство ограничили на землях, зарезервированных под создание новой дороги в обход Барнаула, сообщила замруководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Бандурова.

"Собственникам этих участков запрещается возводить на них объекты капитального строительства", – цитирует представителя Россреестра "Интерфакс".

Одновременно с этим владельцы участков беспрепятственно могут продать или передать права на свою землю. Елена Бандурова добавила, что до краевых властей довели сведения об этом.

Читайте также: Новая дорога в объезд Барнаула обойдется примерно в 20 млрд рублей

Портал Amic.ru ранее информировал, что губернатор Алтайского края Александр Карлин в ноябре утвердил схему резервируемых земель для строительства автомобильной дороги в обход Барнаула. В схему попало более 400 участков.

Реализация проекта по созданию дороги оценивается примерно в 20 миллиардов рублей. Разработкой проектной документации займется фирма из Санкт-Петербурга АО "Институт "Стройпроект", которая выиграла тендер на оказание данной услуги.

Читайте также: Схему резервируемых земель утвердили для новой дороги в объезд Барнаула

Стоимость разработки проекта дороги составила 682,4 миллиона рублей. Запланированная дорога будет четырехполосной и пройдет по территории краевой столицы, а также Калманского, Павловского и Первомайского районов.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.12.2016 10:35
- гость -

Ну вот, стройку запретили... а я так надеялся на новый ТЦ...

0  0
30.12.2016 10:46
гость

Как только "до краевых властей довели сведения об этом" ценничек неможко вырос с 682 гигарублей до 2 терарублей

0  0
30.12.2016 10:47
- гость -

0  0
30.12.2016 10:59
и свалку на Змееногорском

Строительство нового полигона ТБО на Змеиногорском тракте

Ребям, многие из нас живут в южном направлении от города, у кого-то там дачи, давайте не останемся равнодушными...

НАША ЗАДАЧА МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ 10 ЯНВАРЯ 2017Г. В 14.00ч. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ И НЕ ПОЗВОЛИТЬ УТВЕРДИТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА БАРНАУЛА, КОТОРЫМ ЗАПЛАНИРОВАН МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН.

10.01.2017 в 15:00 по адресу: город Барнаул, поселок Центральный, улица Мира, 13, МБУК «Дом культуры «Центральный», зрительный зал, по инициативе главы администрации города Барнаула проводятся публичные слушания по проекту Генерального плана городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – проект Генплана). Проект Генплана размещен на официальном Интернет-сайте города (http://barnaul.org/vlast/administrac...ayskogo-kraya/).

Участвовать в проведении публичных слушаний могут жители города Барнаула не моложе 18 лет.

Регистрация участников состоится 10.01.2017 с 14:00 до 14:45 по месту проведения публичных слушаний при наличии паспорта.

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30.12.2016 11:01
- гость -

ничего не получится. там в планах новый мост же, но это глупость граничащая с безумием

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