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Госдепартамент США официально подтвердил информацию о высылке из страны 35 российских дипломатов. Об этом пишет газета "Комсомольская правда".
Как сообщает издание, эти люди объявлены в Америке персонами нон грата. В США считают, что их действия не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника.
Также стало известно, что российским дипломатам закрыли доступ в два дипломатических комплекса на территории Америки, которыми владеет Российская Федерация.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не спешит обращаться к Бараку Обаме в связи с последними событиями.
Комментарии
Чё эту новость муссировать?
Выгоните 36 американцев. А вообще, пусть у Лаврова голова болит - он у нас главный по пиндосам.
Обама напоследок старается
- гость - 30 декабря 2016 г. 11:03
Угу, трамп придэ - порядок навидэ!
СашОК 30 декабря 2016 г. 11:14
Обама гадил изподтишка. А от Трампа можно ожидать не "нож в спину", а пулю в лоб. Хрен редьки не слаще, как говорится.
Обама втайне помогал и помогает Трампу, об этом было известно давно. Вот и сейчас он помог ему. 20 января после вступления с должность Трампа Россия выставит за порог 35 американских дипломатов, что значительно облегчит Трампу с Тиллерсоном формирование нового дипкорпуса в Москве.
Это называется не справились со своими служебными обязанностями. А ведь эти дармоеды за наши налоги в пиндостане морально разлогались. Предлагаю сослать их в Сибирь на лесоповал, чистый воздух, все мысли только о родине, которая не состоит из одного Кремля и Москвы.