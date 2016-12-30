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Новости

Америка подтвердила, что высылает из страны 35 российских дипломатов

, ИА "Амител"
Эти дипломаты объявлены персонами нон грата

Фото: kralescort.net

Госдепартамент США официально подтвердил информацию о высылке из страны 35 российских дипломатов. Об этом пишет газета "Комсомольская правда".

Как сообщает издание, эти люди объявлены в Америке персонами нон грата. В США считают, что их действия не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника.

Также стало известно, что российским дипломатам закрыли доступ в два дипломатических комплекса на территории Америки, которыми владеет Российская Федерация.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не спешит обращаться к Бараку Обаме в связи с последними событиями.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

30.12.2016 10:56
- гость -

Чё эту новость муссировать?

Выгоните 36 американцев. А вообще, пусть у Лаврова голова болит - он у нас главный по пиндосам.

0  0
30.12.2016 11:03
- гость -

Обама напоследок старается

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30.12.2016 11:14
СашОК

- гость - 30 декабря 2016 г. 11:03

Угу, трамп придэ - порядок навидэ!

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30.12.2016 11:26
- гость -

СашОК 30 декабря 2016 г. 11:14

Обама гадил изподтишка. А от Трампа можно ожидать не "нож в спину", а пулю в лоб. Хрен редьки не слаще, как говорится.

0  0
30.12.2016 11:31
1

Обама втайне помогал и помогает Трампу, об этом было известно давно. Вот и сейчас он помог ему. 20 января после вступления с должность Трампа Россия выставит за порог 35 американских дипломатов, что значительно облегчит Трампу с Тиллерсоном формирование нового дипкорпуса в Москве.

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30.12.2016 11:33
Дятел

Это называется не справились со своими служебными обязанностями. А ведь эти дармоеды за наши налоги в пиндостане морально разлогались. Предлагаю сослать их в Сибирь на лесоповал, чистый воздух, все мысли только о родине, которая не состоит из одного Кремля и Москвы.

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