Пятница, 30 Декабрь, 12:58

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,27
€ 63,02
Brent
$ 53,5
-6°
Обь
63см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение самолета МинобороныНовый год – 2017 Законы - 2017
Онлайн-трансляция салюта в Барнауле в 18:00
Новости

Московские ученые придумали препарат, уберегающий печень от алкоголя

, ИА "Амител"
Препарат разработали ученые московского института

Фото: pixabay.com

Ученые Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова разработали препарат, который может защитить печень человека от пагубного действия алкоголя, а также других токсических веществ. Об этом пишет газета "Известия".

Как сообщается, этот препарат разработан из печени неонатального поросенка. Лекарство способно сохранять печень при ее тяжелейших повреждениях. Этот препарат уже сохранил жизнь животным – их печень начала восстанавливаться.

Для тяжелых случаев препарат планируют вводить с помощью инъекций, а для более легкой  формы будут разработаны таблетки.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

30.12.2016 11:13
алкоголик

дайте десять, пожалуйста

0  0
30.12.2016 11:15
- гость -

И мне, для мальчика и цыганёнка

0  0
30.12.2016 11:21
финт

какие же всё-таки свиньи замечательные животные!

0  0
30.12.2016 11:25
Дядька

свинья это не только ценный ме... эээ ценная печень,а также 30-50 кг легкоусвояемого сала

0  0
30.12.2016 11:36
- гость -

печень-печенюшка...

0  0
30.12.2016 11:38
- гость -

это что теперь цирроз лечить можно?

0  0
30.12.2016 12:36
DAMMIT!

Препарат добавляют в водку, происходит бурная реакция и после этой реакции получаем чистейшую воду с пузырьками углекислого газа - шипучку, которая безопасна для печени...и голова не болит после употребления...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
12:53
Новые технологии и новые рекорды: как "ЖБИ Сибири" выстояла в 2016 году 0
12:49
"Переплыли реку "Кризисно-високосный год": губернатор подвел итоги 2016-го 0
12:34
Куда звонить в Барнауле в экстренных случаях? Инфографика 0
12:26
Банки могут простить долги пассажиров Ту-154, погибших над Черным морем 6
12:13
Путин попросил подумать над ограничением прав кредиторов в России 4
12:01
Что приготовить на Новый год, когда до праздника осталось несколько часов? 2
11:53
Новый год в Алтайском крае начнется со штормовой погоды 0
11:37
"История одного города": пройди квест-игру от Amic.ru 3
11:29
"Ашан" снял все свои вывески в ТРЦ "Галактика" в Барнауле 21
11:18
Двое мужчин избили битой сторожа и ограбили магазин в Алтайском крае 2
11:09
Московские ученые придумали препарат, уберегающий печень от алкоголя 7
11:00
Операция по спасению граждан пройдет в барнаульском пабе 0
10:56
Онлайн-трансляцию главного новогоднего салюта Барнаула покажет Amic.ru 0
10:39
Америка подтвердила, что высылает из страны 35 российских дипломатов 7
10:27
Строительство ограничили на землях, отведенных под дорогу в обход Барнаула 5
10:18
Украина ввела дополнительные санкции против России 16
10:05
Песков заявил, что Путин не спешит говорить с Обамой после введения санкций 10
09:56
Семь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Заринске 0
09:43
Дворец бракосочетаний в Барнауле принимает заявления на летнюю регистрацию 0
09:32
Сотрудники тюрем смогут теперь использовать электрошокеры 0
09:19
Полиция в Барнауле устанавливает личность таксиста, проехавшего на красный 15
09:08
Болельщики сербской команды по баскетболу почтили память погибших в Ту-154 3
08:51
Сотрудник Росгвардии погиб в Москве при попытке проверить документы 6
08:32
Полицейские спасли из горящих машины и дома двух человек 4
08:16
Автомобиль загорелся поздно вечером 29 декабря в Барнауле 4
08:00
Новогодний подарок: ИСК "Союз" объявила о продаже необычных квартир 19
07:46
Над чем россияне смеялись и шутили в 2016 году? 0
07:27
Когда в России наступает Новый год? Инфографика 4
07:08
Рубленую из кедра усадьбу продают под Барнаулом за 15,9 млн руб. Фото 22
06:44
Не только "Ирония судьбы": что посмотреть в новогоднюю ночь по телевизору? 6
06:25
Как украсить новогодний стол по-петушиному? Фотоподборка 2
06:17
Похолодало: Госдеп высылает из США 35 российских дипломатов 19
06:01
Главную новогоднюю площадку Барнаула открывают 30 декабря 2
05:06
Гололед и слабые метели прогнозируют в Алтайском крае 30 декабря 0
01:04
Стали известны номинанты на премию "Золотой орел" 0
00:07
Сибиряки к Новому году стали покупать больше интим-товаров 1
23:13
Космодром Восточный пригрозили обесточить за долги "Дальспецстроя" 0
22:13
Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники разбившегося Ту-154 6
21:12
Рогозин вручил российский паспорт ученому-оборонщику из Украины 3
20:18
Путин согласился сократить военное присутствие в Сирии 3
19:54
ФСБ задержала в Дагестане готовивших теракты в Москве сторонников ИГ 0
19:29
Последний полет Ту-154 длился порядка 70 секунд - СМИ 1
19:08
Коротко о главном: новый дом для правительства, "Ашан" и итоги-2016
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 декабря
18:57
Клименко заявил, что Запад может отключить РФ от мирового интернета 10
18:29
Минобороны РФ: взрыва на борту рухнувшего в Черном море Ту-154 не было 1
18:11
Шестилетнего жителя Горного Алтая наградят медалью "Горячее сердце" 0
17:52
Организаторы поделились подробностями светомузыкального шоу в Барнауле 0
17:34
Производство уникального сыра собираются наладить в Алтайском крае 2
17:23
Любуемся прекрасными свиристелями на улицах Барнаула. Фото 5
17:06
СМИ: главу ОАО "Компания Усть-Луга" арестовали на 25 суток 1

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.