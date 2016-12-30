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Ученые Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова разработали препарат, который может защитить печень человека от пагубного действия алкоголя, а также других токсических веществ. Об этом пишет газета "Известия".
Как сообщается, этот препарат разработан из печени неонатального поросенка. Лекарство способно сохранять печень при ее тяжелейших повреждениях. Этот препарат уже сохранил жизнь животным – их печень начала восстанавливаться.
Для тяжелых случаев препарат планируют вводить с помощью инъекций, а для более легкой формы будут разработаны таблетки.
Комментарии
дайте десять, пожалуйста
И мне, для мальчика и цыганёнка
какие же всё-таки свиньи замечательные животные!
свинья это не только ценный ме... эээ ценная печень,а также 30-50 кг легкоусвояемого сала
печень-печенюшка...
это что теперь цирроз лечить можно?