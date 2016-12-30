Произведения американского фантаста Гарри Гаррисона из его знаменитой серии о Крысе из Нержавеющей стали в последние годы пользуются большой популярностью. Они представляют собой роман-игру. Этот жанр плохо известен отечественному читателю. Редакция Amic.ru предлагает вам пройти нашу игру-квест "История одного города", где вы сможете еще раз вспомнить все самые основные события 2016 года для Барнаула. Отправляйтесь в увлекательное путешествие и следуйте советам нашего инструктора! Желаем удачи!
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