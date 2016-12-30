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Полиция задержала в Алтайском крае двоих мужчин, которых подозревают в грабеже — злоумышленники избили битой сторожа фермерского хозяйства в поселке Долино и ограбили магазин.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, сотрудники фермерского хозяйства, придя утром на работу, обнаружили в сторожевом помещении следы борьбы и крови. Самого сторожа на месте не было. Граждане вызвали полицию. Во время осмотра зданий и территории хозяйства правоохранители обнаружили сторожа с признаками избиения.

"Мужчина был в сознании и рассказал, что ночью неизвестные проникли на территорию хозяйства, причинили ему побои битой и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали деньги. Затем злоумышленники взломали дверь в магазин, находящийся там же, и похитили продукты питания, сигареты и деньги", – указывают в ведомстве.

Потерпевшего экстренно госпитализировали в Рубцовск. Полицейские выяснили, что к нападению причастен бывший работник хозяйства. Также удалось установить второго подозреваемого.

Оба злоумышленника задержаны и определены под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.