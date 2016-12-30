Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Вывески торговой сети "Ашан" исчезли со здания ТРЦ "Галактика" в Барнауле после двойного обрушения крыши.
Отметим, что о демонтажных работах барнаульцы сообщали вечером в четверг, 29 декабря. Тогда рабочие приступили к демонтажу большой надписи, расположенной на крыше здания. Утром в пятницу, 30 декабря, исчезли все вывески этой торговой сети.
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Как ранее сообщало ИА "Амител" , недавно открывшийся "Ашан" в ТРЦ "Галактика" пережил на этой неделе двойное обрушение кровли. Первый инцидент произошел 26 декабря, второй – 28 декабря. К счастью, обошлось без пострадавших. ЧП случилось из-за разрыва потолочных конструкций под тяжестью снега. В связи со случившимся региональное управление Следственного комитета проводит проверку.
Комментарии
Когда магазин откроют?
я бы на их месте открыл Ашан в весне
я бы на их месте открыл Ашан в весне
там места мало
ну хорошо не Ашан,а Ашанчик.
я бы на их месте валил из Барнаула.
Волну проверять будут? Туда то безопасно ходить?
Ну вот когда будете на их месте, тогда и будете сами решать где и что открывать
Ракшанцы на мой взгляд не понимают, что произошло. Вообще то могли пострадать люди.
- гость - 30 декабря 2016 г. 11:54
Ракшанцы на мой взгляд не понимают, что произошло. Вообще то могли пострадать люди.
какие люди: плати меньше - живи лучше
а когда мы будем на их месте?
Сколько же бабла Ашан как арендатор вгадил?
Про упущенную прибыль с предновогоднего сумасшествия молчу - тупо на завоз-вывоз товара сколько денег промотали?
Позор конечно не могли снег убрать!!!
французский лох тун турун тун тун тун тун Турун тун тун.
Лариса, снег тут только повод. Его еще немного относительно и он легкий, что же будет весной когда его будет много и он напитается влагой?
А правила русского языка, редакторам вообще ни о чем не говорят?? Правила написания "Ни и Не" Ни кто не пострадал
так правильно будет!
С одной стороны торговый зал Ашана мне нравился даже больше, чем старый, но вот стоянка для автомобилей все портила. Впечатление от чего остается - куда приехал и как уехал. Попадаешь в жидкую грязь от растаявшего снега с автомобилей и уезжаешь из этой грязи. Тоже экономили на этом и на крыше экономили, вот и получили неприглядный результат...
30.12.2016 12:23 - Никто это имя собственное, а вы что подумали? У узбеков свои правила, у вас свои
Оченна лублу рузки изик
и леруа пусть валит из барнаула
- гость - 30 декабря 2016 г. 12:28 Вы еще в Ленте подземную стоянку не аидели. В Ашане еще хорошая была стояночка.
Меня одно удивляет, почему так плохо проверяют орфографию??? Или совсем не проверяют??