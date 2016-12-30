Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Вывески торговой сети "Ашан" исчезли со здания ТРЦ "Галактика" в Барнауле после двойного обрушения крыши.
Отметим, что демонтаж вывесок торговой сети начался вечером в четверг, 29 декабря. Тогда рабочие приступили к демонтажу большой надписи, расположенной на крыше здания. Утром в пятницу, 30 декабря, исчезли все вывески этой торговой сети.
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Как ранее сообщало ИА "Амител" , недавно открывшийся "Ашан" в ТРЦ "Галактика" пережил на этой неделе двойное обрушение кровли. Первый инцидент произошел 26 декабря, второй – 28 декабря. К счастью, обошлось без пострадавших. ЧП случилось из-за разрыва потолочных конструкций под тяжестью снега. В связи со случившимся региональное управление Следственного комитета проводит проверку.
Комментарии
Когда магазин откроют?
я бы на их месте открыл Ашан в весне
я бы на их месте открыл Ашан в весне
там места мало
ну хорошо не Ашан,а Ашанчик.
я бы на их месте валил из Барнаула.
Волну проверять будут? Туда то безопасно ходить?
Ну вот когда будете на их месте, тогда и будете сами решать где и что открывать
Ракшанцы на мой взгляд не понимают, что произошло. Вообще то могли пострадать люди.
- гость - 30 декабря 2016 г. 11:54
Ракшанцы на мой взгляд не понимают, что произошло. Вообще то могли пострадать люди.
какие люди: плати меньше - живи лучше
а когда мы будем на их месте?