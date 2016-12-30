Днем 1 января и сутки 2 января в Алтайском крае ожидается штормовая погода, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
"В первые дни Нового года в регионе пройдет снег, местами сильный, по югу — мокрый. Ожидаются гололедные явления и продолжительные метели, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы достигнут 23-28 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, в южных районах сильная гололедица", – рассказала синоптик.
Температура воздуха в ночь на 2 января составит -3...-10 градусов, днем столбик термометра повысится до -6...0 градусов, в предгорьях 0...+3. Снегопад ослабеет 3 и 4 января, а температура останется в том же диапазоне.
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