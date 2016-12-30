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Пять российских банков могут простить долги погибших в авиакатастрофе Ту-154. Об этом пишет "Российская газета".
Как уточняет издание, речь идет о Сбербанке, ВТБ24, Газпромбанке, банке "Открытие" и Альфа-банке.
В Сбербанке просят родственников пассажиров обращаться по телефону горячей линии: 8-800-100-11-66. В ВТБ также отметили, что сейчас рассматривается информация о готовности простить долги и о выплате дополнительных компенсаций.
Также готовность рассмотреть такую возможность выразили и в других банках.
Напомним, авиакатастрофа над Черным морем произошла 25 декабря. На борту самолета было 92 человека – экипаж, военные, журналисты, артисты, а также Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Все они погибли.
Комментарии
в долгах даже такие уважаемые люди, чё говорить о остальных? Загнали народ в кабалу.
кредиты сейчас практически все со страховкой. что они прощать-то собрались?
Ну давайте ещё закон примите, чтобы все пацаки им тройное "ку" делали.
Если каким-то образом эти кредиты не застрахованы, то простить, и эту практику сделать обязательной ко всем рейсам, которых постигнет та же участь. Тьфу 3 раза
Согласен с Берти. Все кредиты застрахованы. Решили благородными лордами прикинуться?
А как же: "закон превыше всего", а приглядишься - нет его.