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Новости

Банки могут простить долги пассажиров Ту-154, погибших над Черным морем

, ИА "Амител"
Речь идет о Сбербанке, ВТБ24, Газпромбанке, банке "Открытие" и Альфа-банке

Фото: pixabay.com

Пять российских банков могут простить долги погибших в авиакатастрофе Ту-154. Об этом пишет "Российская газета".

Как уточняет издание, речь идет о Сбербанке, ВТБ24, Газпромбанке, банке "Открытие" и Альфа-банке.

В Сбербанке просят родственников пассажиров обращаться по телефону горячей линии:  8-800-100-11-66. В ВТБ также отметили, что сейчас рассматривается информация о готовности простить долги и о выплате дополнительных компенсаций.

Также готовность рассмотреть такую возможность выразили и в других банках.

Напомним, авиакатастрофа над Черным морем произошла 25 декабря. На борту самолета было 92 человека – экипаж, военные, журналисты, артисты, а также Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Все они погибли.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

30.12.2016 12:33
- гость -

в долгах даже такие уважаемые люди, чё говорить о остальных? Загнали народ в кабалу.

0  0
30.12.2016 12:36
Берти Вустер

кредиты сейчас практически все со страховкой. что они прощать-то собрались?

0  0
30.12.2016 12:37
Массаж мозга

Ну давайте ещё закон примите, чтобы все пацаки им тройное "ку" делали.

0  0
30.12.2016 12:43
Anarchy

Если каким-то образом эти кредиты не застрахованы, то простить, и эту практику сделать обязательной ко всем рейсам, которых постигнет та же участь. Тьфу 3 раза

0  0
30.12.2016 12:49
- гость -

Согласен с Берти. Все кредиты застрахованы. Решили благородными лордами прикинуться?

0  0
30.12.2016 12:57
- гость -

А как же: "закон превыше всего", а приглядишься - нет его.

0  0
30.12.2016 13:04
СашОК

Массаж мозга 30 декабря 2016 г. 12:37

Повторяешь, Казимир уже предлагал. Посмотри где сейчас Казимир - он в изгнании.

0  0
30.12.2016 13:08
9

Вы страховку то читали? Или использовали?Три платежа вот и вся страховка.А вообще единственное что удобно,комфортно и выгодно в наше стране - это резонансно умереть.

0  0
30.12.2016 13:09
- гость -

9 30 декабря 2016 г. 13:08

Прежде чем подписывать - читай!

0  0
30.12.2016 13:10
Белые росы

Все ваши трузья,уже в -опе-,с чем вас либерастнутых и поздравляю с РОССИЙСКОГО ДОНЕЦКА!

0  0
30.12.2016 13:27
Дядька

главное слово "могут", а если не хотят?

0  0
30.12.2016 13:35
СашОК

СашОК 30 декабря 2016 г. 13:04

ты чё, мурло, под чужими никами пишешь?!

0  0
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