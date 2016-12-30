Фото: altaipriroda.ru
Отца и сына Ивана и Сергея Драчевых из Барнаула наградили за спасение тонущего лося на водоеме Алтайского края. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления природных ресурсов региона.
Награду вручил начальник ведомства Владимир Попрядухин. На вручении он отметил, что такие случаи достойны всеобщего одобрения и являются примером достойной гражданской позиции, доброго служения людям и всему живому.
Напомним, инцидент произошел в конце октября этого года. Животное тонуло в полынье на реке Обь. На помощь к нему пришли барнаульские рыбаки. Они не побоялись помочь лосю, несмотря на то, что лед на реке был еще тонкий.
Барнаульцам вручили почётную грамоту Главного управления за выполнение гражданского долга и вклад в сохранение животного мира Алтайского края.
Комментарии
Супер, молодцы! Не побоялись же!