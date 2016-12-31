Красиво и эффектно открыть бутылку шампанского способен не каждый. Обрызганная вином скатерть и стены, одежда и посуда не способствуют праздничному новогоднему настроению. Ну, а если вылетевшая пробка прилетит в лицо, то вечер можно считать испорченным. ИА "Амител" расскажет как открыть шампанское элегантно, с легким хлопком.
- Прежде всего, бутылку нельзя трясти, а перед открытием нужно дать ей немного полежать и самое главное охладить в ведерке со льдом или в камере холодильника до 6-7 градусов. Это даст возможность облегчить процесс открытия бутылки и сделает лучше вкус самого шампанского. В качественном шампанском пузырьки всплывают медленно, что дает возможность продолжительно наслаждаться напитком.
- Помещать бутылку в морозилку не рекомендуется. Быстрое и неравномерное охлаждение губит "игристость" напитка.
- После охлаждения бутылку вытрите досуха и оберните салфеткой. Сделать это нужно так, чтобы закрыть этикетку. Таким образом держать бутылку будет намного удобнее.
- Обхватите большим и указательным пальцами пробку и потихоньку начинайте ослаблять пробку, поворачивая бутылку (не пробку!) влево и право, и одновременно потягивая ее вниз.
- Если вы не уверены, то можете на всяких случай обернуть пробку салфеткой. Так как вместе с пробкой будут выходить из бутылки и газы, то вынуть пробку будет не сложно.
- Чтобы не пролить шампанское на скатерть во время розлива напитка в бокалы, после каждого наполнения слегка поверните бутылку вокруг ее оси.
- В некоторых случаях сомелье не достают бутылку из ведерка со льдом. Ее открывают прямо там.
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Помните: нельзя пить шампанское слишком быстро, иначе пузырьки дадут о себе знать, и у вас появится отрыжка и икота, которые не способствуют новогоднему настроению.
Комментарии
Держите бутылку при открывании пробки под 45 градусов, тогда не будет пены после хлопка