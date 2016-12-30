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"Переплыли реку "Кризисно-високосный год": губернатор подвел итоги 2016-го

, ИА "Амител"
В преддверии праздника глава региона Александр Карлин пожелал землякам успехов, здоровья, счастья и добра

Фото: altairegion22.ru

Итоги 2016 года для Алтайского края подвел губернатор Александр Карлин в своем блоге, получившем название "Как жили мы в том кризисном году".

"В начало 2016-го мы заходили осторожно, как в темные воды неизвестного водоема: не исчезнет ли твердь под ногами? Не закрутит ли воронкой? Не наткнемся ли на корягу? Вошли. Поплыли. Не утонули. Спустя несколько дней, будучи на другом берегу, оглянемся: а ведь переплыли реку с двойным названием "Кризисно-високосный год"! Не просели в показателях по темпам роста промышленности. Собрали рекордные урожаи зерновых, гречихи и сахарной свеклы. Подтвердили свое право быть гарантом продовольственной безопасности страны", – образно делится своими впечатлениями от уходящего года глава региона.

Также Александр Карлин отмечает, что краевые события нашли свое отражение в федеральной повестке. В частности, по словам губернатора, после визита Владимира Путина на президиум Госсовета в Белокуриху было принято решение не сворачивать государственную программу развития внутреннего и въездного туризма.

Также губернатор подчеркнул, что 2016 год заканчивается под знаком открытия в Барнауле современного перинатального центра "ДАР".

"Это значит, что с помощью уникальных технологий и высококлассных специалистов шанс получить "Божий дар" появится даже у самых проблемных по здоровью женщин. Семьи, планирующие улучшить свою внутрисемейную демографическую ситуацию, могут смело смотреть в будущее, потому что свое звание края новых школ наш регион не потеряет, а приумножит в самом ближайшем будущем", – пишет глава региона.

Читайте также: ДАР: как выглядит ультрасовременный перинатальный центр в Барнауле. Фото

Кроме того, губернатор рассказал об успехах в сфере образования, а именно о переходе школ на работу в одну смену, увеличении мест в школах и детсадах.

Говоря о планах на 2017 год, Александр Карлин отметил: "Будем работать дальше. Строить и реконструировать больницы, ФАПы и школы. Открывать детский технопарк "Кванториум". Продолжим строительство Художественного музея. Начнем строительство кукольного театра".

В преддверии Нового года региональный руководитель выразил благодарность каждому жителю края и пожелал землякам успехов, здоровья, счастья и добра.

Читайте также в сюжете: Итоги года-2016
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.12.2016 13:05
- гость -

Курить пора бросать и не только власти.....

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30.12.2016 13:14
- гость -

о планах на 2017 год, Александр Карлин отметил: "Будем работать дальше. Строить и реконструировать больницы, ФАПы и школы. Открывать детский технопарк "Кванториум". Продолжим строительство Художественного музея. Начнем строительство кукольного театра" - вообще-то этим будет заниматься население, а губернатор будет этим руководить, попробуйте эту элементарщину донести до губернатора, АУ, власть.....или все уже на Бали ? Я вот не был на Бали, а вы дорогой читатель, который будет "Строить и реконструировать больницы, ФАПы и школы........."? Или не вы, а вспотевший от непосильной работы губернатор заштатного региона России, где даже нет нефти.....

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