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CNN сообщает об ответных действиях Москвы после введения Америкой новых санкций против России, об этом пишет газета "Известия".
Как сообщает телеканал CNN, в Москве закрыли школу для детей дипломатов западных стран. Кроме этого, источник CNN сообщает, что был блокирован доступ в дом отдыха посольства США в Серебряном Бору на севере столицы.
Однако официального подтверждения этой информации от Кремля пока нет.
Как сообщалось ранее, в четверг, 29 декабря, США сообщили о высылке из страны 35 российских дипломатов.
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Чемодан уже открыт. Ключ на СТАРТ.Осталось на кнопочку надавить.и полетит этот МИР в трым тарарам.
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