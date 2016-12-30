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CNN сообщает об ответных действиях Москвы после введения Америкой новых санкций против России, об этом пишет газета "Известия".
Как сообщает телеканал CNN, в Москве закрыли школу для детей дипломатов западных стран. Кроме этого, источник CNN сообщает, что был блокирован доступ в дом отдыха посольства США в Серебряном Бору на севере столицы.
Однако официального подтверждения этой информации от Кремля пока нет.
Как сообщалось ранее, в четверг, 29 декабря, США сообщили о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Комментарии
Чемодан уже открыт. Ключ на СТАРТ.Осталось на кнопочку надавить.и полетит этот МИР в трым тарарам.
Как из рынскиахеджакбильжануло
Интернет нам когда отключат? что слышно? Или опять бомбить Воронеж?
Москва ,как слабейшая, всегда бомбит детей...
Я уже от страха обделался!
Да Вы правы,Сашок,я тоже обосрался!
Крепитезь,братья,крепче зажимайте очко!
А зачем вообще нужны дипломаты? Они были актуальны сто лет назад. Сейчас все вопросы можно решить по телефону, скайпу и т.д. Их личное присутствие в какой-либо стране не нужно, лишняя трата денег.
Опять не симметричный ответ. Причём здесь дети?