Amic.ru запускает опрос для своих читателей "Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?"
Эти новогодние каникулы начнутся в воскресенье, 1 января, и закончатся в следующее воскресенье, 8 января. Погода не обещает быть сказочной, но выбрать время для активного отдыха будет возможно.
Чтобы проголосовать, откройте синюю вкладку сверху слева на главной странице. Под данной новостью комментарии не учитываются в общем опросе.
Варианты ответов:
- Поедем с семьей, друзьями на "Лыжню здоровья", на "Авальман". Каникулы – отличное время покататься на лыжах.
- Будем (буду) гулять по снежному городку на пл. Сахарова, по районным снежным городкам. Там такая красота!
- Пойдем с семьей (пойду) на каток. Может, даже каждый день.
- Сходим (схожу) в кинотеатр. Столько всего надо посмотреть.
- Похожу в спортзал/бассейн. Тренировки нельзя бросать.
- Обойдем с семьей, друзьями все городские реалити-квесты.
- Схожу в галерею современного искусства "Республика ИЗО", "Бандероль", "Открытое небо", загляну в музей "Мир времени", Художественный музей, ГМИЛИКА
- Проведу все каникулы дома с книжкой или перед телевизором.
- Будем (буду) водить ребенка на детские представления. Например, "Новогоднее путешествие Незнайки". Или в торгово-развлекательные центры, где есть игровые комнаты.
- Будем (буду) гулять по торговым центрам, покупать одежду, пить кофе с друзьями.
- Сходим (схожу) в аквапарк.
Комментарии
Бухать буду
Буду работать над симфонией, часть вторая, аллегро
ну тоже как то так-бухать и работать над симфонией.
Застрял в магазине, не знаю какие подарки сделать жене, детям и родне, может все праздники тут и проведу в поисках...ну, честно, не знаю, что и купить...сдохну, наверное, тут...
http://i.mycdn.me/image?t=0&bid=850218968405&id=850218968405&plc=WEB&tkn=*PGzlInmgeb45wKC1loAtw8MkEI0