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Сотрудник по охране и исследованию больших панд в китайской провинции Сычуань подвергся нападению животного, которое сломало мужчине оба запястья, передает РИА Новости со ссылкой на агентство China News Service.
Как оказалось, инцидент произошел еще 17 декабря в тренировочном центре для панд в горах Тяньтай. Нападению подвергся 41-летний мужчина, который находился в одном вольере с 16-летней самкой панды по кличке Симэй.
Панда напала на человека, начала его кусать и протащила по земле. Мужчина находится в больнице. У него сломаны оба запястья, порвано сухожилие на ноге. Кроме того, на теле остались следы многочисленных укусов.
"Я простил ее. Я эксперт в этой области и знаю, на что способны животные", – отметил пострадавший.
Комментарии
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