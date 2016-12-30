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Избранный президент США Дональд Трамп решил встретиться с разведчиками после сообщений о хакерских атаках, которые приписывает Америка России, пишет ТАСС.
По словам Трампа, встречу он проведет в рамках интереса "страны и великого народа". На встрече он намерен получить последнюю информацию по этому поводу.
Как сообщалось ранее, в четверг, 29 декабря, стало известно, что 35 российских дипломатов объявлены персонами нон грата. Они должны уехать из Америки в течение трех дней. По данным CNN, Москва уже ответила на эти действия Америки.
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