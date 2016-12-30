Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial
Российский нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин перелез через забор, чтобы попасть на матч.
Об этом сам форвард сообщил на своей странице в Instagram. "Когда отключили свет, но надо ехать на игру и ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации – электрик", – таким комментарием сопроводил видеоролик хоккеист.
Отметим, что Овечкин в этот день ехал на игру с клубом "Нью-Джерси".
Комментарии
А это точно Овечкин?
А это точно сенсация?
бардак по-американски
Это о чем новость? Или за неимением горничной ...
вполне себе новость. ватаны из России живут только экономическими проблемами, а в Америке еще есть время отдыху, в частности у них есть хоккей