Пятница, 30 Декабрь, 15:31

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,27
€ 63,02
Brent
$ 53,5
-6°
Обь
63см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Играй вместе с Amic.ru
Онлайн-трансляция салюта в Барнауле в 18:00
Новости

Смотрим, как Александр Овечкин лезет через забор, чтобы не опоздать на матч

, ИА "Амител"
Именитый хоккеист не мог выйти из дома традиционным способом, поскольку из-за отключенного света не открывались ворота

Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Российский нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин перелез через забор, чтобы попасть на матч.

Об этом сам форвард сообщил на своей странице в Instagram. "Когда отключили свет, но надо ехать на игру и ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации – электрик", – таким комментарием сопроводил видеоролик хоккеист.

Отметим, что Овечкин в этот день ехал на игру с клубом "Нью-Джерси".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

30.12.2016 13:50
- гость -

А это точно Овечкин?

0  0
30.12.2016 13:59
Ирина

А это точно сенсация?

0  0
30.12.2016 14:03
- гость -

бардак по-американски

0  0
30.12.2016 14:06
- гость -

Это о чем новость? Или за неимением горничной ...

0  0
30.12.2016 14:14
- гость -

вполне себе новость. ватаны из России живут только экономическими проблемами, а в Америке еще есть время отдыху, в частности у них есть хоккей

0  0
30.12.2016 14:44
- гость -

4-летние дети в России такие заборы даже не замечают, а тут лестница...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
15:22
ДТП с участием трех машин полностью перекрыло улицу в Барнауле. Фото 1
15:16
Это важно: на что обратить внимание при покупке алкоголя? 0
15:11
"История одного города": пройди квест-игру от Amic.ru
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по главным событиям года в Барнауле
15:03
СК начал проверку после ДТП с семью пострадавшими в Заринске 0
14:50
Барнаул с обеда 30 декабря стоит в девятибалльных пробках 6
14:34
Обгоревшее тело нашли в машине греческого посла в Рио-де-Жанейро 2
14:24
Какая погода будет в Алтайском крае на Рождество? 0
14:16
Панда в Китае напала на человека и сломала ему обе руки 7
14:05
Трамп встретится с разведчиками из-за кибератак, приписываемых России 1
13:50
Когда в Барнауле на пл. Сахарова можно посмотреть главный новогодний салют? 5
13:36
Смотрим, как Александр Овечкин лезет через забор, чтобы не опоздать на матч 6
13:24
CNN: Москва ответила на новые санкции Америки 9
13:15
Какая погода будет в Алтайском крае в новогоднюю ночь? 1
13:08
Опрос на Amic.ru: как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле? 6
13:05
Барнаульцев наградили за спасение тонущего лося 3
12:53
Новые технологии и новые рекорды: как "ЖБИ Сибири" выстояла в 2016 году 0
12:49
"Переплыли реку "Кризисно-високосный год": губернатор подвел итоги 2016-го 7
12:34
Куда звонить в Барнауле в экстренных случаях? Инфографика 0
12:26
Банки могут простить долги пассажиров Ту-154, погибших над Черным морем 18
12:13
Путин попросил подумать над ограничением прав кредиторов в России 7
12:01
Что приготовить на Новый год, когда до праздника осталось несколько часов? 2
11:53
Новый год в Алтайском крае начнется со штормовой погоды 1
11:37
"История одного города": пройди квест-игру от Amic.ru 4
11:29
"Ашан" снял все свои вывески в ТРЦ "Галактика" в Барнауле 29
11:18
Двое мужчин избили битой сторожа и ограбили магазин в Алтайском крае 2
11:09
Московские ученые придумали препарат, уберегающий печень от алкоголя 10
11:00
Операция по спасению граждан пройдет в барнаульском пабе 0
10:56
Онлайн-трансляцию главного новогоднего салюта Барнаула покажет Amic.ru 0
10:39
Америка подтвердила, что высылает из страны 35 российских дипломатов 15
10:27
Строительство ограничили на землях, отведенных под дорогу в обход Барнаула 8
10:18
Украина ввела дополнительные санкции против России 19
10:05
Песков заявил, что Путин не спешит говорить с Обамой после введения санкций 11
09:56
Семь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Заринске 0
09:43
Дворец бракосочетаний в Барнауле принимает заявления на летнюю регистрацию 0
09:32
Сотрудники тюрем смогут теперь использовать электрошокеры 0
09:19
Полиция в Барнауле устанавливает личность таксиста, проехавшего на красный 16
09:08
Болельщики сербской команды по баскетболу почтили память погибших в Ту-154 3
08:51
Сотрудник Росгвардии погиб в Москве при попытке проверить документы 6
08:32
Полицейские спасли из горящих машины и дома двух человек 4
08:16
Автомобиль загорелся поздно вечером 29 декабря в Барнауле 4
08:00
Новогодний подарок: ИСК "Союз" объявила о продаже необычных квартир 19
07:46
Над чем россияне смеялись и шутили в 2016 году? 0
07:27
Когда в России наступает Новый год? Инфографика 4
07:08
Рубленую из кедра усадьбу продают под Барнаулом за 15,9 млн руб. Фото 25
06:44
Не только "Ирония судьбы": что посмотреть в новогоднюю ночь по телевизору? 9
06:25
Как украсить новогодний стол по-петушиному? Фотоподборка 2
06:17
Похолодало: Госдеп высылает из США 35 российских дипломатов 19
06:01
Главную новогоднюю площадку Барнаула открывают 30 декабря 2
05:06
Гололед и слабые метели прогнозируют в Алтайском крае 30 декабря 0
01:04
Стали известны номинанты на премию "Золотой орел" 0
00:07
Сибиряки к Новому году стали покупать больше интим-товаров 1

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.