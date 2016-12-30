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Обгоревшее тело, которое, предположительно, принадлежит греческому послу Кириакосу Амиридису, найдено в прокатной машине в Рио-де-Жанейро. Об этом пишет "Интерфакс".
Как сообщается, машина сильно обгорела. Труп отправлен на экспертизу. Ранее об исчезновении посла заявила его жена. В последний раз посла видели в понедельник.
Версия похищения у правоохранительных органов является наименее вероятной. С родными посла никто не связывался, чтобы получить выкуп.
Как сообщается, Амиридис возглавлял греческое диппредставительство в столице Бразилии – Бразилиа. В Рио он приехал на рождественские и новогодние каникулы.
Комментарии
это вам не Рио-де-Жанейро
это вам не Рио-де-Жанейро