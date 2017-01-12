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3D-печать в аспектах современной жизни

, ИА "Амител"
Эксперты рассказали, в каких сферах применяется 3D-принтер сегодня

Мы живем в век промышленного прогресса. За последнее десятилетие мир полностью поменялся благодаря внедрению высоких технологий. Согласитесь, уже не вызывает восторга разговор по скайпу с другом из Австралии, хранение денег на банковской карте, телефоны, которые умнее нас, и многое другое. Но время не стоит на месте, и сегодня в нашу жизнь уверенно входит 3D-печать.

3D-печать уже активно используется во многих сферах. Вы даже можете не знать, что пользуетесь продуктом, который напечатан на принтере будущего.

  • В стоматологии и медицине уже активно пользуются трехмерной печатью. Многие медицинские учреждения стали переходить на аддитивное производство протезов, зубных коронок и ортодонтических инструментов.

  • 3D-принтер является незаменимым, если вы получаете образование или ваши дети учатся в школе. Трехмерная печать позволит легче освоить технические дисциплины. Физика, математика и программирование станут понятными и простыми. Самые продвинутые учебные заведения России уже внедряют 3D-технологии в свою программу.

  • Строительство и дизайн совсем скоро не смогут обходиться без 3D-моделирования, так как очень удобно показать клиенту макет его заказа.

  • Легкая промышленность, сувенирное и ювелирное производство также не смогут обходиться без трехмерной печати. Возможно, та пластиковая бутылка, которая продается в магазине, или одноразовый стаканчик были напечатаны именно на 3D-принтере.

3D-печать – это инновационный способ производства с использованием 3D-принтера, который посредством послойного наложения может выращивать твердые объекты по цифровой модели, заложенной в компьютерной программе. Существует несколько технологий 3D-печати, но самая распространенная – моделирование методом наплавления, когда раздаточная головка машины выдавливает на охлаждаемую платформу капли разогретого термопластика и слой за слоем формирует будущий объект.

Если вам необходима квалифицированная помощь или консультация, звоните по телефону  +7 923 003 0319. Купить 3D-принтер и комплектующие можно на сайте 3dp-lab.ru, по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 89, 2 этаж, офис 11, либо отправить свой запрос на почту info@3dp-lab.ru

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.01.2017 11:14
- гость -

они помогут Вам побаловаться китайским 3D принтером и выкинуть его на помойку

0  0
12.01.2017 11:17
- гость -

Печатать одноразовые стаканчики непозволительная роскошь денег и времени.

0  0
12.01.2017 11:17
- гость -

гость - 12 января 2017 г. 11:14 Чем плох китайский 3D принтер и чем ручше российский?

0  0
12.01.2017 11:19
- гость -

Ну и цены у них. Без навара 200% российский бизнес - не бизнес?

0  0
12.01.2017 11:21
- гость -

Цены? везде 0 рублей

- гость - 12 января 2017 г. 11:17 гость - 12 января 2017 г. 11:14 Чем плох китайский 3D принтер и чем ручше российский? --- да все это баловство. видел я 3D принтер

0  0
12.01.2017 11:22
- гость -

когда раздаточная головка машины выдавливает на охлаждаемую платформу --- и вообще-то платформа не охлаждаемая, а наоборот нагреваемая должна быть вот блин специалисты

0  0
12.01.2017 11:26
- гость -

- гость - 12 января 2017 г. 11:22 Не всегда и не со всеми типами пластика. А так да. на платформе происходит остывание пластика после нагрева в экструдере.

0  0
12.01.2017 11:26
- гость -

Этой технологии 10 лет в обед, кроме пластиковой лабуды по себестоимости превосходящей любые штампованные, ничего не научились делать.

0  0
12.01.2017 11:27
- гость -

- гость - 12 января 2017 г. 11:21 Запишителб в секту свидетелей 3D принтера

0  0
12.01.2017 11:29
- гость -

- гость - 12 января 2017 г. 11:26 А ее никто не выдает за новинку. Для промышленного производства изделий она не подходит. а вот для штучного творчества - в самый раз.

0  0
12.01.2017 11:33
Карбафос

>12.01.2017 11:26 >- гость - >Этой технологии 10 лет в обед, кроме пластиковой лабуды по себестоимости >превосходящей любые штампованные, ничего не научились делать.

Странно, а у меня получаются хорошие, прочные вещи себестоимостью около 1250 руб за 1кг. Что я делаю не так?

0  0
12.01.2017 11:37
- гость -

Карбафос 12 января 2017 г. 11:33 При производстве от тысячи штук изделий литье будет быстрее и дешевле. Но ... появятся затраты на оснастку. PS: У меня получается тоже неплохо, при себестоимости 500 руб/кг при печати ABS пластиком.

0  0
12.01.2017 11:37
- гость -

Карбафос, фото в студию!

0  0
12.01.2017 11:39
Карбафос

А ещё прекрасные изделия из силикона, гипса, полиуретана отлитые в напечатанные формы. Я видимо совсем что-то не понимаю.

0  0
12.01.2017 11:42
- гость -

еще ответьте на вопрос, как может быть у фирмы, которая этим занимается профессионально, в качестве фотографий чужие изделия?

0  0
12.01.2017 11:48
- гость -

- гость - 12 января 2017 г. 11:42 Судя по сайту контора занимается чисто фапрцовкой. Ну может еще какой дезигнер после института подрабатывает в SolidWorks модели ваяет.

0  0
12.01.2017 11:50
- гость -

по любому тут их сотрудник тусуется и я думаю, что это Карбафос. жду от него примеров работ

0  0
12.01.2017 11:54
Карбафос

Особо под рукой ничего нет, но вот, допустим, герметичный уплотнитель из силикона(бирюзовый) для установки уличных IP-Камер без монтажа распредкоробки. Синяя это напечатанная форма для его отливки. Желтые - клипсы для фиксации гофры в распредкоробках. https://drive.google.com/open?id=1xrRV_JD1BaTsPofgIpTZ8f_kd3OIsZh37g Всё делается на месте, под конкретный объект, без всяких поездок в магазины и заказов через интернет.

0  0
12.01.2017 11:56
- гость -

С учетом того, что уже в Windows 8 3D принтер стал стандартной переферией, это изделие должно стоять в половине наших квартир.

0  0
12.01.2017 11:57
- гость -

- гость - 12 января 2017 г. 11:50 Кстати интересно, а какие примыры вы ждете? Авторские работы, произведения искуства в 3D моделях или простые тестовые модели отпечатанные на обычном 3D принтере?

0  0
12.01.2017 12:08
- гость -

Прогресс фактически застопорился. В мире за последние десятилетия не появилось чего-то принципиально нового. Идет банальное улучшение технологий и видоизменения вещей. Был телефон, стал смартфон. Был телевизор толстый, стал тонкий и т.д. Сейчас нет такого, как раньше, качественно нового. Например, раньше не было самолетов, потом они появились - совершенно новое ни на что не похожее средство передвижения. Мир скатился в потребление, вместо того, чтобы совершать межпланетные путешествия, люди уперлись в улучшение смартфонов.

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12.01.2017 12:17
- гость -

- гость - 12 января 2017 г. 11:57 - гость - 12 января 2017 г. 11:50 Кстати интересно, а какие примыры вы ждете? Авторские работы, произведения искуства в 3D моделях или простые тестовые модели отпечатанные на обычном 3D принтере? --- подойдет все, что угодно, кроме моделей скачанных из интернета спасибо, Карбафос, посмотрел. Вы потом на станке или просто шкуркой обработали поверхность?

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