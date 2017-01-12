Мы живем в век промышленного прогресса. За последнее десятилетие мир полностью поменялся благодаря внедрению высоких технологий. Согласитесь, уже не вызывает восторга разговор по скайпу с другом из Австралии, хранение денег на банковской карте, телефоны, которые умнее нас, и многое другое. Но время не стоит на месте, и сегодня в нашу жизнь уверенно входит 3D-печать.
3D-печать уже активно используется во многих сферах. Вы даже можете не знать, что пользуетесь продуктом, который напечатан на принтере будущего.
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В стоматологии и медицине уже активно пользуются трехмерной печатью. Многие медицинские учреждения стали переходить на аддитивное производство протезов, зубных коронок и ортодонтических инструментов.
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3D-принтер является незаменимым, если вы получаете образование или ваши дети учатся в школе. Трехмерная печать позволит легче освоить технические дисциплины. Физика, математика и программирование станут понятными и простыми. Самые продвинутые учебные заведения России уже внедряют 3D-технологии в свою программу.
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Строительство и дизайн совсем скоро не смогут обходиться без 3D-моделирования, так как очень удобно показать клиенту макет его заказа.
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Легкая промышленность, сувенирное и ювелирное производство также не смогут обходиться без трехмерной печати. Возможно, та пластиковая бутылка, которая продается в магазине, или одноразовый стаканчик были напечатаны именно на 3D-принтере.
3D-печать – это инновационный способ производства с использованием 3D-принтера, который посредством послойного наложения может выращивать твердые объекты по цифровой модели, заложенной в компьютерной программе. Существует несколько технологий 3D-печати, но самая распространенная – моделирование методом наплавления, когда раздаточная головка машины выдавливает на охлаждаемую платформу капли разогретого термопластика и слой за слоем формирует будущий объект.
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Комментарии
они помогут Вам побаловаться китайским 3D принтером и выкинуть его на помойку
Печатать одноразовые стаканчики непозволительная роскошь денег и времени.
гость - 12 января 2017 г. 11:14 Чем плох китайский 3D принтер и чем ручше российский?
Ну и цены у них. Без навара 200% российский бизнес - не бизнес?
Цены? везде 0 рублей
- гость - 12 января 2017 г. 11:17 гость - 12 января 2017 г. 11:14 Чем плох китайский 3D принтер и чем ручше российский? --- да все это баловство. видел я 3D принтер
когда раздаточная головка машины выдавливает на охлаждаемую платформу --- и вообще-то платформа не охлаждаемая, а наоборот нагреваемая должна быть вот блин специалисты
- гость - 12 января 2017 г. 11:22 Не всегда и не со всеми типами пластика. А так да. на платформе происходит остывание пластика после нагрева в экструдере.
Этой технологии 10 лет в обед, кроме пластиковой лабуды по себестоимости превосходящей любые штампованные, ничего не научились делать.
- гость - 12 января 2017 г. 11:21 Запишителб в секту свидетелей 3D принтера
- гость - 12 января 2017 г. 11:26 А ее никто не выдает за новинку. Для промышленного производства изделий она не подходит. а вот для штучного творчества - в самый раз.
>12.01.2017 11:26 >- гость - >Этой технологии 10 лет в обед, кроме пластиковой лабуды по себестоимости >превосходящей любые штампованные, ничего не научились делать.
Странно, а у меня получаются хорошие, прочные вещи себестоимостью около 1250 руб за 1кг. Что я делаю не так?
Карбафос 12 января 2017 г. 11:33 При производстве от тысячи штук изделий литье будет быстрее и дешевле. Но ... появятся затраты на оснастку. PS: У меня получается тоже неплохо, при себестоимости 500 руб/кг при печати ABS пластиком.
Карбафос, фото в студию!
А ещё прекрасные изделия из силикона, гипса, полиуретана отлитые в напечатанные формы. Я видимо совсем что-то не понимаю.
еще ответьте на вопрос, как может быть у фирмы, которая этим занимается профессионально, в качестве фотографий чужие изделия?
- гость - 12 января 2017 г. 11:42 Судя по сайту контора занимается чисто фапрцовкой. Ну может еще какой дезигнер после института подрабатывает в SolidWorks модели ваяет.
по любому тут их сотрудник тусуется и я думаю, что это Карбафос. жду от него примеров работ
Особо под рукой ничего нет, но вот, допустим, герметичный уплотнитель из силикона(бирюзовый) для установки уличных IP-Камер без монтажа распредкоробки. Синяя это напечатанная форма для его отливки. Желтые - клипсы для фиксации гофры в распредкоробках. Всё делается на месте, под конкретный объект, без всяких поездок в магазины и заказов через интернет.
С учетом того, что уже в Windows 8 3D принтер стал стандартной переферией, это изделие должно стоять в половине наших квартир.
- гость - 12 января 2017 г. 11:50 Кстати интересно, а какие примыры вы ждете? Авторские работы, произведения искуства в 3D моделях или простые тестовые модели отпечатанные на обычном 3D принтере?
Прогресс фактически застопорился. В мире за последние десятилетия не появилось чего-то принципиально нового. Идет банальное улучшение технологий и видоизменения вещей. Был телефон, стал смартфон. Был телевизор толстый, стал тонкий и т.д. Сейчас нет такого, как раньше, качественно нового. Например, раньше не было самолетов, потом они появились - совершенно новое ни на что не похожее средство передвижения. Мир скатился в потребление, вместо того, чтобы совершать межпланетные путешествия, люди уперлись в улучшение смартфонов.
- гость - 12 января 2017 г. 11:57 - гость - 12 января 2017 г. 11:50 Кстати интересно, а какие примыры вы ждете? Авторские работы, произведения искуства в 3D моделях или простые тестовые модели отпечатанные на обычном 3D принтере? --- подойдет все, что угодно, кроме моделей скачанных из интернета спасибо, Карбафос, посмотрел. Вы потом на станке или просто шкуркой обработали поверхность?