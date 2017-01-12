Мы живем в век промышленного прогресса. За последнее десятилетие мир полностью поменялся благодаря внедрению высоких технологий. Согласитесь, уже не вызывает восторга разговор по скайпу с другом из Австралии, хранение денег на банковской карте, телефоны, которые умнее нас, и многое другое. Но время не стоит на месте, и сегодня в нашу жизнь уверенно входит 3D-печать.

3D-печать уже активно используется во многих сферах. Вы даже можете не знать, что пользуетесь продуктом, который напечатан на принтере будущего.

В стоматологии и медицине уже активно пользуются трехмерной печатью. Многие медицинские учреждения стали переходить на аддитивное производство протезов, зубных коронок и ортодонтических инструментов.

3D-принтер является незаменимым, если вы получаете образование или ваши дети учатся в школе. Трехмерная печать позволит легче освоить технические дисциплины. Физика, математика и программирование станут понятными и простыми. Самые продвинутые учебные заведения России уже внедряют 3D-технологии в свою программу.

Строительство и дизайн совсем скоро не смогут обходиться без 3D-моделирования, так как очень удобно показать клиенту макет его заказа.

Легкая промышленность, сувенирное и ювелирное производство также не смогут обходиться без трехмерной печати. Возможно, та пластиковая бутылка, которая продается в магазине, или одноразовый стаканчик были напечатаны именно на 3D-принтере.

3D-печать – это инновационный способ производства с использованием 3D-принтера, который посредством послойного наложения может выращивать твердые объекты по цифровой модели, заложенной в компьютерной программе. Существует несколько технологий 3D-печати, но самая распространенная – моделирование методом наплавления, когда раздаточная головка машины выдавливает на охлаждаемую платформу капли разогретого термопластика и слой за слоем формирует будущий объект.

Если вам необходима квалифицированная помощь или консультация, звоните по телефону +7 923 003 0319. Купить 3D-принтер и комплектующие можно на сайте 3dp-lab.ru, по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 89, 2 этаж, офис 11, либо отправить свой запрос на почту info@3dp-lab.ru