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Повышение пенсионного возраста займет 8-15 лет, считает экс-министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24". Так, говоря об увеличении пенсионного возраста до 63 лет, Кудрин отметил: "Это, безусловно, не делается в одночасье, это растягивается, допустим, на 8-15 лет, в зависимости от темпа перехода".
По словам бывшего главы Минфина, подобная практика используется во всех странах, где стоял вопрос о повышении пенсионного возраста. "Никто не должен беспокоиться, что всем сразу надо будет переходить на какой-то другой возраст. По полгода или году в год будет меняться этот возраст", – уточнил Алексей Кудрин.
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Также, по его словам, сегодня рассматриваются разные сценарии повышения пенсионного возраста. В данный момент главным ориентиром является показатель в 63 года.
"Пока мы ориентируемся на 63 года, может быть, один-два года больше, один-два года меньше для мужчин и женщин. Мы сейчас смотрим, насколько люди готовы адаптироваться нормально на протяжении многих лет к этим возрастам", – отметил Кудрин.
Комментарии
Уравнять мужчину и женщину можно будет исключительно после того как мужчины станут рожать детей. А до тех пор, женщине надо воздать должное.
Антинародное правительство в отставку!
Хотелось бы знать, сколько женщин работает в Минфине, который предлагает уравнять пенсионный возраст полов.
Нет слов.....Скоро тех кто доживать до пенсионного возраста доживет-штрафовать будут...
Да им то в тёплых креслах и до смертушки сидеть можно, а остальным? Рабочих мест не хватает, после 40 лет не устроишься, не берут, высшим образованием уже не удивишь- иди дворником, а уборщиц и тех сокращают,... А до 65 лет хватит ли здоровья и сил физически работать?! А инвалидность сейчас не добьёшся. Кудрин, отстань от людей, хватит экспериментов над нами, мало вам, что сбережения наши пропали. Терпенья больше нет...
Проблема повышения пенсионного возраста вообще то не стоит. Стоит проблема конфискации имущества шуваловых ротенбергов и прочих...
Если раньше с гипертонией инвалидность давали, то сейчас иди работай. Троих знал, кто от инсульта в 47-50 лет умерли. У всех гипертония была. Один из них говорил, что будет 2 пенсии получать.
Благодаря Кудрину российские деньги лежат в американских банках и работают на благополучие США. Надо его судить пока живой.
- гость - 30 декабря 2016 г. 16:59 Благодаря Кудрину российские деньги лежат в американских банках и работают на благополучие США. Надо его судить пока живой. ++++++++++++ Кудрина нет пять лет в правительстве ,но они продолжают лежать : с чего бы это ? Куда Путин смотрит ?
"того как мужчины станут рожать детей"- эка невидаль! уже родился в Мексике ребенок с генами трех родителей а в Индии оживили 2 трупа со смертью мозга (после чего это запретили!) и козёл родился из искусственной матки...лет через 10 мужик родит!