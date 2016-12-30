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Полицейские задержали жителя Алтайского края, которого подозревают в краже из магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Известно, что кража была совершена после того, как злоумышленники взломали входную дверь продуктового магазина, расположенного в селе Нижнекаменка. Воры украли из магазина продукты, алкоголь и сигареты. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного владельцу торговой точки, составила более пяти тысяч рублей.
Днем по подозрению в краже полиция задержала 31-летнего мужчину. Часть похищенного была найдена у него дома. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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