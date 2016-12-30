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Управление Следственного комитета по Алтайскому краю начало проверку по факту ДТП с участием автобуса в Заринске, в результате которого пострадали семь человек, включая троих детей.
Напомним, что авария произошла вечером 29 декабря на улице Молодежной, когда столкнулись маршрутный автобус ПАЗ 32054 и автомобиль "Киа Спортейдж".
Согласно предварительным данным, водитель автобуса не учел дорожные условия. В результате аварии пострадали семь человек, включая троих детей.
"Один пострадавший ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Остальным пассажирам госпитализация не потребовалась, им была оказана медицинская помощь на месте", – уточняют в СКР.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Следователям предстоит определить, имеется ли в действиях перевозчика наличие признаков выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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