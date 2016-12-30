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Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку вице-премьера республики Олега Казурина. Последний подал в отставку по собственному желанию, пишет Lenta.ru.
Отметим, накануне в СМИ появилась информация, что несколько чиновников написали заявления об отставке. Некоторые из них были отстранены от работы в связи с проводимой служебной проверкой.
Издание также пишет, что кроме Казурина своей должности лишился глава службы капитального строительства республики Иван Пойда.
Комментарии
Кадровая чехарда! Эти должности по определению " расстрелянные" кого не назначь все так и будет. Я предлагаю пусть сам г-н Аксенов будет лично отвечать за блок вопросов Казурина и посмотрим что будет через год! Так можно всех уволить и что толку.