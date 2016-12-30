Иллюстрации: drive2.ru, yandex.ru/maps
Столица Алтайского края стоит в девятибалльных пробках в пятницу, 30 декабря, начиная с обеда.
Транспортом перегружен центр Барнаула, а также ряд улиц на периферии. Так, стоят проспекты Ленина, Красноармейский, Строителей, Калинина, улицы Партизанская, Гоголя, Советской Армии.
Кроме того, напряженная ситуация наблюдается на Павловском тракте, улицах Малахова, Попова и Власихинская.
Скорость движения на наиболее проблемных участках не превышает трех километров в час.
Отметим, что дневные транспортные заторы наблюдаются в той или иной степени в Барнауле на протяжении всей предновогодней недели.
Комментарии
вот это хорошо. вот это по нашему.
Какое 30декабря без пробок!!!
В магазины вообще наверное страшно заходить. Ещё и Ашан обвалился невовремя(
Эх раньше было время ни ашанов, ни пробок.
у кого стоит тот дома лежит
Полежали... Щас на елочку поедим до 10 баллов доберем.