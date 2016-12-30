Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль "Нива" и две иномарки столкнулись днем в пятницу, 30 декабря, на малой проезжей части проспекта Космонавтов, перегородив всю дорогу.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП на малой Космонавтов, 45, между Малахова и 40 лет Октября", – констатировал автор заметки, сопроводив свой пост фотографиями с места событий.
На снимках видно, что вся проезжая часть оказалась занята.
Комментарии
Сегодня день аварий. Везде стоят. Видно так любят проводить время барнаульцы в предпраздничные дни