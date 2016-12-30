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Дипломаты из России, которых выдворили из США и объявили персонами нон грата, не могут купить билеты в Москву из-за их отсутствия в преддверии новогодних каникул, пишет "Российская газета".
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Как сообщалось ранее, Америка обязала 35 российских дипломатов в течение трех дней покинуть страну. Они вынуждены ехать из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву.
Новый год они, скорее всего, проведут в самолете. Дипломаты должны покинуть США вместе со своими семьями.
Комментарии
Полагаю , МИД решит вопрос положительно , выслав спец.борт за семьями дипломатов и душевные травмы будут исключены.
*вернее,травмы будут минимализированы , ибо исключить их уже нельзя по определению - они нанесены безжалостной рукой Обамы (чмо) в качестве мести за наше справедливое дело .
Конечно нужен спецборт, там же еще семьи, причем срочно, чтоб НГ на Родине встретить
Ту-154 за ними высылайте
30-летний
"Жалобы высылаемых российских дипломатов на отсутствие билетов из Вашингтона в Москву оказались не соответствующими действительности. Билеты на рейсы с небольшой пересадкой свободно продаются, однако при этом дипломатам пришлось бы лететь эконом-классом."(с)
То есть им впадлу лететь эконом-классом?
Гонцу
Бося, Дед- встречайте героев!
CALIBR зарегистрированный 30 декабря 2016 г. 15:39
С Обамой сам общался/дела имел ну чтоб сделать вывод, что он чмо или кто рассказал что так считать нада?
С Обамой сам общался/дела имел ну чтоб сделать вывод, что он чмо или кто рассказал что так считать нада? ++++++++++++++ "чмо" - в скобках ,для тех кому Обама жизни не давал и продыхУ все восемь лет своего правления. Обама -для остальных , получается. * определяйся ,кто он для тебя ,месный.
Национализация элит. Думаю ни одного русского чиновника и и их детей не должно остаться с логове врага. А имущество, пусть даже и бывших жен должно быть конфисковано. Мы со своей стороны раздавим еще тонну окорочков, и вата будет довольна)))
как думаете, выдворенные дипломаты заслужили государственные награды, или для этого теперь надо убиться?