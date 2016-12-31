Вот и заканчивается 2016-й. Он был богат на события, этот год: скандальные и трагические, курьезные и возмутительные. На протяжении всего года редакция ИА "Амител" старалась информировать вас обо всех важных событиях в стране, мире и Алтайском крае. Спасибо вам за то, то весь этот год вы были с нами! За то, что читали, спорили, критиковали, хвалили, протестовали, негодовали и радовались. Спасибо за ваши подсказки и новостные поводы. Благодаря вам нам удалось освоить и внедрить ряд новых форматов, в числе которых спецпроекты, тесты, игры и даже гадания. Без вас у нас ничего бы не получилось.
Обещаем, что в новом году Amic.ru станет еще интереснее и ярче — ведь вы заставляете нас неустанно работать над собой. Спасибо вам за это! Желаем вам и вашим близким здоровья, удачи, хорошего настроения и только добрых вестей. С Новым годом вас, дорогие читатели Amic.ru, счастья и исполнения желаний!
Коллектив ИА "Амител" поздравляет вас с этим волшебным праздником:
Комментарии
Всю команду Амитела тоже с Новым Годом! Кроме Сережи.