Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Партию санкционных польских яблок уничтожили на полигоне ТБО в Рубцовске, положив продукты под трактор.
Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, продукция весом 58 килограммов была выявлена на одном из городских рынков.
"Страна происхождения подкарантинной продукции установлена по маркировочным этикеткам на коробках. В товаросопроводительных документах указано, что яблоки завезены из г. Москвы. Фитосанитарные документы на выявленную продукцию отсутствовали", – добавляют в ведомстве.
В соответствии с указом президента РФ санкционные продукты изъяли из оборота и уничтожили на полигоне ТБО путем раздавливания.
Комментарии
Очень умно
это гнилушки -типа менты на камеры жгут стиральный порошок а настоящий героин снова идёт в продажу -зачем добру пропадать?
Озвучьте стоимость всей этой операции, пожалуйста.
Пусть лейборасты задавяться,давить эту гниль,в Донецке-1 кг.яблок-45 руб,1 кг мадарин-75 руб,сало кореечное,солёное-230 руб за кг. Привет гейропейсам с Русского Донецка! С новым Трампом!
Пионер, всё просто. Аренда трактора. Минимум 2 часа.