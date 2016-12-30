Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Партию санкционных польских яблок уничтожили на полигоне ТБО в Рубцовске, положив продукты под трактор.
Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, продукция весом 58 килограммов была выявлена на одном из городских рынков.
"Страна происхождения подкарантинной продукции установлена по маркировочным этикеткам на коробках. В товаросопроводительных документах указано, что яблоки завезены из г. Москвы. Фитосанитарные документы на выявленную продукцию отсутствовали", – добавляют в ведомстве.
В соответствии с указом президента РФ санкционные продукты изъяли из оборота и уничтожили на полигоне ТБО путем раздавливания.
Комментарии
Очень умно
это гнилушки -типа менты на камеры жгут стиральный порошок а настоящий героин снова идёт в продажу -зачем добру пропадать?