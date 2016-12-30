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Охрану общественного порядка в новогодние праздники на территории Алтайского края обеспечат более шести тысяч человек, сообщили в ГУ МВД по региону.
"Всего на территории края в охране порядка будет задействовано четыре тысячи сотрудников полиции, а также более двух тысяч представителей добровольных народных дружин", – уточнили в правоохранительном ведомстве.
Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности в местах проведения массовых гуляний и детских праздников.
В ГУ МВД добавляют, что кинологи, инспекторы ДПС и ППС работают в круглосуточном режиме.
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