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Объем платных услуг в Алтайском крае за прошедшие пять лет увеличился на 8,6%, в то время как в среднем по Сибирскому федеральному округу рост составил 8,3%.
Такие данные приводит Алтайкрайстат. Что касается сферы платных услуг, то объем платных медицинских услуг населению Алтайского края, к примеру, вырос на 40,7%. Рынок образования на платной основе с 2013 года вырос на 7%.
В 2015 году Алтайский край по объёму санаторно-оздоровительных услуг на душу населения занимал 1-е место среди регионов СФО.
Что касается 2016 года, то по итогам 11 месяцев объем платных услуг населению в крае превысил 70 миллиардов рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме бытовых услуг занимали услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, косметические и парикмахерские услуги, услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. На их долю приходилось 71,3% бытовых услуг.
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