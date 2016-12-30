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Следователи не склоняются к версии, что на борту самолета Минобороны произошел теракт. Пока эта версия не подтверждается, пишет "Интерфакс", ссылаясь на свой источник.
"Данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляют оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт", — сказал он.
Кроме этого, исключена версия катастрофы из-за плохих метеоусловий. Главными причинами сейчас считают версии о техническом и человеческом факторах, которые могли привести к трагедии.
Напомним, авиакатастрофа произошла утром 25 декабря. На борту находились 92 человека. Все они погибли.
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А почему на картинке не Ту-154?