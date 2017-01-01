Традиционно перед Новым годом в прокат выходит большое количество картин. Длинные каникулы становятся самыми урожайными для проката. В 2017 году на новогодние праздники можно будет посмотреть отечественный блокбастер "Викинг" с Даниилом Казловским, мультфильм про богатырей, а также экранизация культовой игры. Рассказываем, что смотреть в новогодние праздники.

"Изгой-один: Звездные войны. Истории"

Режиссер – Гарет Эдвардс

В ролях: Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик и другие

Думается, что эта картина, вышедшая 14 декабря, будет еще собирать зрителей в праздники. Первый официальный спин-офф "Звездных войн", который снят исключительно для того, чтобы подогреть интерес к восьмому эпизоду культовой саги, который выйдет ровно через год. "Изгой-один" рассказывает о событиях, которые предшествовали четвёртому эпизоду. Узнав о том, что Империя построила самую совершенную боевую станцию "Звезда смерти", способную уничтожать целые планеты, Альянс Повстанцев собирает особый отряд под руководством бывшей преступницы Джин Эрсо, целью которого являются чертежи совершенного оружия Империи.

Фильм уже вызвал противоречивую реакцию у критиков. Одни восхищены картиной молодого режиссера Гарета Эдвардса и отмечают, что "Изгой-один" соответствует духу старых фильмов Джорда Лукаса. Другие же уверены, что лента совершенно провалилась и будет интересна только тем, кто ничего не слышал о джедаях, световых мечах. Впрочем, откроем тайну: в "Изгое-один" зрители увидят в двух сценах Дарта Вейдера, а также планету-оружие "Звезду смерти".

"Пассажиры"

Режиссер — Мортен Мильдум

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт

Картина вышла 22 декабря, но тоже будет "дособирать" на каникулах. Один из самых ярких блокбастеров этой зимы с восходящими звездами мирового кино. Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт разыгрывают роман в интерьерах космического корабля. По сюжету, судно с пятью тысячами пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Из-за сбоя в системе двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конца путешествия им осталось 90 лет. Постепенно Джима и Аврору влечет друг к другу, поэтому остаток жизни они решают провести вместе. Однако из-за сбоя в системе пара вынуждена спасать всех обитателей корабля.

"Елки 5"

Режиссеры — Тимур Бекмамбетов, Александр Котт и другие

В ролях: Сергей Светлаков, Иван Ургант, Гоша Куценко и другие

Тимур Бекмамбетов в Голливуде и в России, как говорят в Одессе, две большие разницы. Там он выпускает увлекательные и уникальные проекты, здесь все его картины на одну тему, что в мире живут только одни добрые люди. Предыдущие "Елки" при всей художественной слабости пользовались народной популярностью и заработали сотни миллионов рублей в прокате. В новой серии зрителей вновь ждут любимые герои, включая дуэт Урганта и Светлакова.

Лента пока неважно себя чувствует в прокате, но все может измениться на новогодних праздниках.

"Викинг"

Режиссер — Андрей Кравчук

В ролях — Даниил Казловский, Светлана Ходченкова

Один из самых ожидаемых и масштабных фильмов последних лет. История Древней Руси оживает благодаря постановщику "Адмирала" Андрея Кравчука, который работал над проектом вместе с Первым каналом. "Викинг" повествует о приходе к власти князя Владимира Святославича, роль которого исполнил самый популярный молодой российский актер Данила Козловский.

"Три богатыря и морской царь"

Режиссер — Александр Феоклистов

Новая серия про то, как Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович спасают Русь. Как и в предыдущих случаях, успех проекту обеспечен.

"Кредо убийцы"

Режиссер — Джеймс Курзель

В ролях — Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джероми Айронс

Этот блокбастер выйдет в прокат только 5 января. Однако потенциально он должен показать невероятный результат в отечественном прокате, учитывая что это единственный голливудский конкурент "Викингу" и "Елкам". Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни.

Экранизация культовой игры с Майклом Фассбендером. К слову, в США фильм ругают кому не лень, но после салата "Оливье" это зрелище будет смотреться в самый раз.