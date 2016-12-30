Фото: vestikavkaza.ru
Иностранные журналисты высказались по поводу шутки российского посольства в Великобритании про Барака Обаму, которого сравнили с "хромой уткой". Об этом пишет Gazeta.ru.
Издание The New York Post пишет, что "Россия уволила Обаму, как "хромую утку", после введения санкций". Другое издание – Business Insider – считает это высказывание "троллингом", а "Би-би-си" — "хохмой".
Отметим, что накануне в четверг, 29 декабря, российское посольство в Твиттере написало, что введение Обамой новых санкций рассматривается как "дежавю холодной войны". Пост был сопровожден картинкой утки со со словом "lame". Это слово переводится как "жалкий, провальный". В целом термин "хромая утка" (англ. lame duck) используется при описании президента, покидающего свой пост.
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