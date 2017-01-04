Продолжаем посвящать читателей в тайны закулисной жизни. На этот раз речь пойдет о пошивочном цехе. Мало, кто знает, но некоторые вещи для спектаклей берут из "подбора", то есть подбирают из того, что уже есть. Другие создают по эскизам художника, а занимаются этим в пошивочном цехе. Перчатки, юбки, кители и даже шубы — чего тут только не делают.
Рабочий процесс складывается следующим образом: художник рисует и отдает модельеру-конструктору, который костюмы раскраивает (порой на спектакль их нужно по несколько десятков), а швеи уже собирают все в единое целое, используя различные хитрости, которые помогают вещи максимально быстро надевать и снимать.Над тем, что находится в "подборе", тоже часто приходится покорпеть: некоторые из них созданы 25, 30 лет назад, поэтому их обновляют какими-то деталями и "подгоняют" под фигуру артиста.
Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru
Пошивка — самый светлый цех в театре, кроме того, здесь никогда не выключают музыку. Иногда слушают вживую, когда кто-то из труппы репетирует песни в гримерке. Мастерицы, по их признанию, очень любят своих артистов, поэтому стены кабинета украшены их многочисленными фотографиями.Самым сложным называют спектакль "Без вины виноватые", над которым работала художница из Санкт-Петербурга Ника Велегжанинова.
"У нее были очень интересные и сложные костюмы, и она просила сохранить в крое историческую линию. Нужно было сделать стоячие юбки. Это самый интересный спектакль был, даже лапти плели.Когда работа идет с художником, нам это очень помогает", — делится портная театрального костюма Елена Савочкина.
Хотите узнать о самом крупном театре Алтайского края больше — читайте наш спецпроект "За кулисами".
Комментарии
Зачем нам этот сюжет? Вы лучше покажите фабрику по пошиву этих изделий для общего пользования. Или просто больше нечего показывать? Понятно. Не хватает Ума для этого. Видимо так и будем все эти шубы возить из Турции. Эх Сибирь-Сибирь!!!