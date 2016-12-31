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Ельцин, Путин и Задорнов: как поздравляли российский народ с Новым годом

, ИА "Амител"
Вспоминаем речи лидеров нации

Традиционно каждый год перед боем курантов, за пять минут до Нового года, с экранов телевизоров нас поздравляет глава государства – президент России. ИА "Амител" подготовило материал о том, как в нашей стране появилась традиция новогоднего обращения

Родоначальники традиции
 
Впервые поздравительное радиообращение прозвучало в канун Нового, 1936 года. Но вот обращался тогда формальный глава государства, председатель ЦИК Михаил Калинин, только к полярникам, для остальных граждан были напечатаны газетные поздравления. И лишь 31 декабря 1941 года новогоднее радиообращение Калинина впервые прозвучало на всю страну. Затем был перерыв, и вновь новогоднее обращение главы государства к народу прозвучало лишь в канун 1944 года. И опять тишина.
 
Традиция возобновилась лишь после смерти Иосифа Сталина. Тогда с Новым, 1954 годом советский народ поздравлял председатель Президиума Верховного Совета СССР Клим Ворошилов. Но следующий глава государства – Никита Хрущев – решил, что поздравление должно быть не от конкретного лица, а обезличенное. И затем много лет люди принимали радиопоздравления с Новым годом от ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета министров СССР.
 
Становление традиции
 
Революция в области новогодних поздравлений произошла в 1970 году. Впервые прозвучало телеобращение, причем непосредственно от  Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Говорят, что оно очень было похоже на годовой отчет и состоялось за несколько часов до боя курантов. В следующие годы народ поздравляли председатель правительства Алексей Косыгин и председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный. Впрочем, в 1974 году Брежнев перенес новогоднее поздравление на всем теперь уже привычное время — за пять минут до Нового года.
 
В середине 1970-х годов советских граждан поздравлял уже диктор телевидения Игорь Кириллов, зачитывая обращения от лидеров государства. Это длилось целое десятилетие.
 
Когда к власти пришел Михаил Горбачев, он стал сам лично поздравлять население. Причем записывалось обращение теперь не в стенах студии в Останкино, а в Кремле. Кстати, при главе СССР произошло необычное событие — в 1987 году Горбачев обратился с новогодним обращением к народу США, а советский народ, в свою очередь, поздравил Рональд Рейган.

В декабре 1991 года Президент СССР Михаил Горбачев объявил о сложении своих полномочий, а Борис Ельцин в них еще не вступил. Так, с Новым 1992 годом жителей СССР поздравлял сатирик Михаил Задорнов. Кстати, из-за его затянувшейся речи тогда Новый год наш народ встречал на минуту позже.
 
Современное обращение
 
С 31 декабря 1992 года поздравлял российский народ президент РФ Борис Ельцин. Именно он привнес в традицию новогоднего поздравления спиртное – поздравлял народ с бокалом шампанского.
 
А вот 31 декабря 1999 года россияне услышали двойное поздравление. Сначала Борис Ельцин поздравил соотечественников и произнес знаменитые слова "Я устал – я ухожу". Затем перед боем курантов россияне услышали новогоднее обращение от нового главы государства Владимира Путина.

 


Однако Путин тоже внес лепту в становление традиции. Уже с 2000 года президент вышел из Кремля на Ивановскую площадь и теперь поздравляет россиян, стоя под елью. На улице. Без шампанского. В любую погоду. На фоне Кремля также произносил свои поздравления президент Дмитрий Медведев.

В настоящее время новогоднее обращение президента России транслируют все российские телеканалы, кроме спутниковых. Совсем скоро у нас будет возможность увидеть очередное поздравление главы государства с наступающим Новым годом. И кто знает, может, станем свидетелями становления новых традиций, которые затем войдут в историю

 


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Комментарии

31.12.2016 09:04
CALIBR

Продолжу Моим единомышленникам : повышать уровень жизни,несмотря на уровень бреда , заполнившего наши СМИ при сибирском здоровье и отменной работоспособности ,соответствующей кредо " Всегда!"

Моим "фанатам" - аналогично ,но с небольшой "присыпочкой" : перестаньте жрать "Озверин" ,начинайте пить пустырник !

* и всем нам , объединённых желанием быть,этот милый клип , уравнивающий в правах всех и каждого . https://youtu.be/Ml4WLZeigJg

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31.12.2016 09:28
- гость -

С 1999 года мы не слышали заветную фразу - "Я устал – я ухожу".Пора бы вновь услышать.

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31.12.2016 09:33
9:28

Чё Он тебе опять не люб то?

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